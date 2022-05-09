https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aviatsiya-rossii-unichtozhila-70-rayonov-sosredotocheniya-ukrainskikh-voysk-1039025803.html
Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
За время проведения российской специальной военной операции уничтожены 160 украинских военных самолетов. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T13:32+0300
2022-05-09T13:32+0300
2022-05-09T13:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038510205_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_6556a74ed7fee04159d30e4e9ad724e8.jpg
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.Он добавил, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/vs-rossii-unichtozhili-dostavlennye-na-ukrainu-vooruzheniya-i-tekhniku-ssha--1039017079.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038510205_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_aeb9608c8956be55bc26d040d94dc2df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск
За время проведения российской специальной военной операции уничтожены 160 украинских военных самолетов.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.
Он добавил, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.