https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aviatsiya-rossii-unichtozhila-70-rayonov-sosredotocheniya-ukrainskikh-voysk-1039025803.html

Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск

Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск

За время проведения российской специальной военной операции уничтожены 160 украинских военных самолетов. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T13:32+0300

2022-05-09T13:32+0300

2022-05-09T13:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Авиация России уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и еще 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.Он добавил, что в районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/vs-rossii-unichtozhili-dostavlennye-na-ukrainu-vooruzheniya-i-tekhniku-ssha--1039017079.html

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