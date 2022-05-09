https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy--1039021343.html
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T10:18+0300
2022-05-09T10:18+0300
2022-05-09T10:18+0300
в абхазии
президент
аслан бжания
вов
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что в этот день вспоминают тех, кто не дожил до Дня Победы, и невинных жертв чудовищной войны. "Вы показали последующим поколениям, что такое единство и храбрость, несгибаемая воля и безграничная любовь к Отчизне. Благодаря славным защитникам, сражавшимся в бою, защитникам тыла, всем, на чью долю выпало жить и бороться в этой страшной войне, была достигнута Победа. Спасена была не только Родина, спасен был мир. Наш долг – хранить историческую правду о тех событиях и сделать все для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - добавил глава государства.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1039020244.html
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президент, аслан бжания, вов
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Значение поистине Великой Победы не померкнет с годами, совершенный подвиг - не подвластен времени, он бессмертен. Мы гордимся тем, что наши родные и близкие сокрушили злейшего врага. Имена наших соотечественников золотыми буквами вписаны в героическую летопись борьбы советского народа с нацизмом", - говорится в поздравлении.
Он подчеркнул, что в этот день вспоминают тех, кто не дожил до Дня Победы, и невинных жертв чудовищной войны.
"Вы показали последующим поколениям, что такое единство и храбрость, несгибаемая воля и безграничная любовь к Отчизне. Благодаря славным защитникам, сражавшимся в бою, защитникам тыла, всем, на чью долю выпало жить и бороться в этой страшной войне, была достигнута Победа. Спасена была не только Родина, спасен был мир. Наш долг – хранить историческую правду о тех событиях и сделать все для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - добавил глава государства.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.