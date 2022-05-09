https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1039020244.html

Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы

Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы

В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T08:15+0300

2022-05-09T08:15+0300

2022-05-09T08:15+0300

в абхазии

владимир путин

аслан бжания

вов

абхазия

ветераны

россия

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского президента Абхазии Аслана Бжания и народ республики с Днем Победы.Он подчеркнул, что этим праздником отдается дань признательности и уважения отцам и дедам - воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Владимир Путин попросил передать всем абхазским ветеранам Великой Отечественной войны слова глубокой благодарности, а также пожелания доброго здоровья, долголетия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-pobedy--1039020150.html

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владимир путин, аслан бжания, вов, абхазия, ветераны, россия