https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1039020244.html
Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы
Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T08:15+0300
2022-05-09T08:15+0300
2022-05-09T08:15+0300
в абхазии
владимир путин
аслан бжания
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского президента Абхазии Аслана Бжания и народ республики с Днем Победы.Он подчеркнул, что этим праздником отдается дань признательности и уважения отцам и дедам - воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Владимир Путин попросил передать всем абхазским ветеранам Великой Отечественной войны слова глубокой благодарности, а также пожелания доброго здоровья, долголетия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-pobedy--1039020150.html
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владимир путин, аслан бжания, вов, абхазия, ветераны, россия
Путин поздравил Бжания и народ Абхазии с Днем Победы
В Абхазии сегодня живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 из них - в Сухуме.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского президента Абхазии Аслана Бжания и народ республики с Днем Победы.
Он подчеркнул, что этим праздником отдается дань признательности и уважения отцам и дедам - воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.
"Убежден, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать упрочению союзничества и стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин попросил передать всем абхазским ветеранам Великой Отечественной войны слова глубокой благодарности, а также пожелания доброго здоровья, долголетия.