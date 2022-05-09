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Бжания поздравил Путина с Днем Победы
Бжания поздравил Путина с Днем Победы
77 лет назад 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Народы Абхазии и России отмечают сегодня День Победы. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T08:15+0300
2022-05-09T08:15+0300
2022-05-09T08:15+0300
в абхазии
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания также выразил уверенность, что общая память о героизме поколения победителей будет и впредь служить приумножению традиций дружбы и добрососедства между народами Абхазии и России.Глава государства пожелал своему российскому коллеге успехов в нелегком труде, мира и процветания - народу Российской Федерации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/ankvab-idei-natsizma-kak-okazalos-vse-esche-zhivy-1039006406.html
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владимир путин, аслан бжания, вов, россия, абхазия
Бжания поздравил Путина с Днем Победы
77 лет назад 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Народы Абхазии и России отмечают сегодня День Победы.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой Отечественной войны, наши народы всегда будут с искренней благодарностью вспоминать немеркнущий подвиг людей, отстоявших свободу и независимость Родины, победивших нацизм", - говорится в поздравлении.
Бжания также выразил уверенность, что общая память о героизме поколения победителей будет и впредь служить приумножению традиций дружбы и добрососедства между народами Абхазии и России.
Глава государства пожелал своему российскому коллеге успехов в нелегком труде, мира и процветания - народу Российской Федерации.