https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-pobedy--1039020150.html

Бжания поздравил Путина с Днем Победы

Бжания поздравил Путина с Днем Победы

77 лет назад 9 мая закончилась Великая Отечественная война. Народы Абхазии и России отмечают сегодня День Победы. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T08:15+0300

2022-05-09T08:15+0300

2022-05-09T08:15+0300

в абхазии

владимир путин

аслан бжания

вов

россия

абхазия

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания также выразил уверенность, что общая память о героизме поколения победителей будет и впредь служить приумножению традиций дружбы и добрососедства между народами Абхазии и России.Глава государства пожелал своему российскому коллеге успехов в нелегком труде, мира и процветания - народу Российской Федерации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/ankvab-idei-natsizma-kak-okazalos-vse-esche-zhivy-1039006406.html

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владимир путин, аслан бжания, вов, россия, абхазия