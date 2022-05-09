https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/pesni-pobedy-prazdnichnyy-kontsert-9-maya-proshel-v-sukhume-1039032174.html

Песни Победы: праздничный концерт 9 Мая прошел в Сухуме

Песни Победы: праздничный концерт 9 Мая прошел в Сухуме

Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме закончатся салютом, запущенным из столичного морпорта в 22:00 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T17:56+0300

2022-05-09T17:56+0300

2022-05-09T17:56+0300

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздничный концерт в честь Дня Победы 9 Мая прошел в Сухуме. Концерт начался с танцевального флешмоба детских хореографических ансамблей "Абаза" и "Иааирума", после чего с праздником жителей столицы поздравил заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба. Песни военных лет и композиции из кинофильмов для зрителей исполнили певцы Темур Тания, Автандил Конджария, Мактина Бебия, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба, Саида Габния, Астамур Квициния, Хибла Мукба, трио - Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Алиас Абухба, Омар Сангулия, группа "Апсны-67", Теона Тачулия, Рамина Заде. На сцене прозвучали известные песни "Темная ночь", "Журавли", "Баллада о матери", "Десантный батальон", "Тучи в голубом", "Синий платочек", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Катюша", "Кукушка". Праздничная программа закончилась композицией "День Победы" в исполнении Астамура Квициния и Астамура Вартанова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/radost-so-slezami-na-glazakh-v-tsvz-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-voennoy-tematike-1039027556.html

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