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Песни Победы: праздничный концерт 9 Мая прошел в Сухуме
Песни Победы: праздничный концерт 9 Мая прошел в Сухуме
Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме закончатся салютом, запущенным из столичного морпорта в 22:00 09.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздничный концерт в честь Дня Победы 9 Мая прошел в Сухуме. Концерт начался с танцевального флешмоба детских хореографических ансамблей "Абаза" и "Иааирума", после чего с праздником жителей столицы поздравил заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба. Песни военных лет и композиции из кинофильмов для зрителей исполнили певцы Темур Тания, Автандил Конджария, Мактина Бебия, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба, Саида Габния, Астамур Квициния, Хибла Мукба, трио - Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Алиас Абухба, Омар Сангулия, группа "Апсны-67", Теона Тачулия, Рамина Заде. На сцене прозвучали известные песни "Темная ночь", "Журавли", "Баллада о матери", "Десантный батальон", "Тучи в голубом", "Синий платочек", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Катюша", "Кукушка". Праздничная программа закончилась композицией "День Победы" в исполнении Астамура Квициния и Астамура Вартанова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/radost-so-slezami-na-glazakh-v-tsvz-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-voennoy-tematike-1039027556.html
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сухум, вов, абхазия

Песни Победы: праздничный концерт 9 Мая прошел в Сухуме

17:56 09.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме закончатся салютом, запущенным из столичного морпорта в 22:00
СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Праздничный концерт в честь Дня Победы 9 Мая прошел в Сухуме.
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Концерт начался с танцевального флешмоба детских хореографических ансамблей "Абаза" и "Иааирума", после чего с праздником жителей столицы поздравил заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба.
"Это священный праздник для нас всех, великий подвиг дедов и прадедов. От лица администрации поздравляем всех жителей и гостей с 77-й годовщиной Победы, желаем мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни всем жителям, особенно ветеранам", - сказал он.
Песни военных лет и композиции из кинофильмов для зрителей исполнили певцы Темур Тания, Автандил Конджария, Мактина Бебия, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба, Саида Габния, Астамур Квициния, Хибла Мукба, трио - Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Алиас Абухба, Омар Сангулия, группа "Апсны-67", Теона Тачулия, Рамина Заде.
На сцене прозвучали известные песни "Темная ночь", "Журавли", "Баллада о матери", "Десантный батальон", "Тучи в голубом", "Синий платочек", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Катюша", "Кукушка". Праздничная программа закончилась композицией "День Победы" в исполнении Астамура Квициния и Астамура Вартанова.
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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Праздничный концерт в честь празднования дня Победы в Сухуме
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