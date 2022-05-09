"Радость со слезами на глазах": в ЦВЗ открылась выставка, посвященная военной тематике
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка организована Центральным выставочным залом совместно с "Домом Москвы" и будет открыта до 20 мая.
CУХУМ, 9 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "День Победы! Радость со слезами на глазах" открылась в Центральном выставочном зале Абхазии 9 мая.
На выставке представлены картины из фонда Национальной картинной галереи, посвященные военной тематике. Посетители смогли увидеть работы Георгия Гулия, Сергея Габелия, Заура Мукба, Тариела Ампар, Нугзара Логуа, Руслана Чхамалия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка работ абхазских мастеров
Особое внимание организаторы уделили портрету первой абхазской профессиональной летчицы Мери Авидзба, которая сражалась на фронтах Великой Отечественной войны. Картина была написана художником портретистом Сегаль Осия в 1938 году.
"Наверное, название лучше всего передает тему выставки – победа всегда радость, испытание, путь, которые преодолевают путь, который приблизил для нас этот день", - отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Выставку посетил народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласурия. Он рассказал, что в Великой Отечественной войне принимал участие его старший брат Датикуа Ласурия, который был пилотом. В 1944 году он погиб под Ленинградом, где и похоронен.
"Такая же судьба постигла миллионы людей. Сейчас историю пытаются переписать, переделать, но что было, то было. Вечная память тем, кто сложил свои головы. Спасибо, что вы не забываете героев", - сказал он.
Выставка была организована совместно с "Домом Москвы" и Союзом художников Абхазии и при финансовой поддержке Правительства Москвы.