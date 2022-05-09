https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/rodina-vas-ne-zabudet-glava-mid-abkhazii-pozdravil-veterana-velikoy-otechestvennoy-1039024814.html

"Родина Вас не забудет!": глава МИД Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной

"Родина Вас не забудет!": глава МИД Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной

Мария Ломакина переехала с семьей в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T12:48+0300

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветерана Великой Отечественной войны 94-летнюю Марию Ломакину с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Мария Ломакина с 1942 по 1945 годы работала на строительстве автодороги, соединяющей сегодня города Новороссийск и Сочи. В годы войны по ней перевозили раненых. По воспоминаниям ветерана, во время строительства дороги она встретилась с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, который в беседе с ней сказал: "Родина Вас не забудет!". Ломакина с семьей переехала в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме. Министр вручил Марие Ломакиной памятные подарки, пожелал крепкого здоровья и долголетия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/takie-obstoyatelstva-istorik-o-roli-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1038988837.html

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