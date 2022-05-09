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"Родина Вас не забудет!": глава МИД Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной
"Родина Вас не забудет!": глава МИД Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной
Мария Ломакина переехала с семьей в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме. 09.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-09T12:48+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветерана Великой Отечественной войны 94-летнюю Марию Ломакину с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Мария Ломакина с 1942 по 1945 годы работала на строительстве автодороги, соединяющей сегодня города Новороссийск и Сочи. В годы войны по ней перевозили раненых. По воспоминаниям ветерана, во время строительства дороги она встретилась с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, который в беседе с ней сказал: "Родина Вас не забудет!". Ломакина с семьей переехала в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме. Министр вручил Марие Ломакиной памятные подарки, пожелал крепкого здоровья и долголетия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/takie-obstoyatelstva-istorik-o-roli-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1038988837.html
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"Родина Вас не забудет!": глава МИД Абхазии поздравил ветерана Великой Отечественной
12:48 09.05.2022 (обновлено: 12:49 09.05.2022)
Мария Ломакина переехала с семьей в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветерана Великой Отечественной войны 94-летнюю Марию Ломакину с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Молодое поколение обязано знать историю Великой Отечественной войны, чтить доблестный вклад в Победу тружеников тыла и совершенный вами подвиг", - отметил в беседе с ветераном Инал Ардзинба.
Мария Ломакина с 1942 по 1945 годы работала на строительстве автодороги, соединяющей сегодня города Новороссийск и Сочи. В годы войны по ней перевозили раненых.
По воспоминаниям ветерана, во время строительства дороги она встретилась с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, который в беседе с ней сказал: "Родина Вас не забудет!".
Ломакина с семьей переехала в Абхазию в 1947 году и работала на госдаче в Сухуме.
Министр вручил Марие Ломакиной памятные подарки, пожелал крепкого здоровья и долголетия.