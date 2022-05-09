https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/za-pobedu-ura-kak-otmetili-9-maya-v-stranakh-byvshego-sovetskogo-soyuza-1039037012.html

"За Победу! Ура!": как отметили 9 Мая в странах бывшего Советского Союза

"За Победу! Ура!": как отметили 9 Мая в странах бывшего Советского Союза

9 Мая встречают народы-победители со всех стран бывшего Советского Союза. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T22:22+0300

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Президент России Владимир Путин назвал День Победы триумфом единого советского народа."9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига, на фронте и в тылу", - подчеркнул глава государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/salyut-parad-kontserty-i-bessmertnyy-polk-kak-v-abkhazii-otmetili-den-pobedy-1039037484.html

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