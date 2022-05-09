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Салют, парад, концерты и "Бессмертный полк": как в Абхазии отметили День Победы

Салют, парад, концерты и "Бессмертный полк": как в Абхазии отметили День Победы

День Победы 9 Мая в Абхазии отметили ежегодной акцией "Бессмертный полк", праздничными митингами, выставками, концертами. 09.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-09T22:07+0300

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SputnikДань памятиВ Сухуме отмечать День Победы начали у Памятника Неизвестному солдату, где прошло возложение цветов и митинг.К памятнику возложили цветы президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств Абхазии, депутаты Народного Собрания, руководители ведомств, представители Посольства России в Абхазии, сотрудники государственных, общественных организаций, представители духовенства, жители республики. Вице-премьер Сергей Пустовалов поздравил народ Абхазии с Днем Победы на абхазском языке. Временно поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, подчеркнул, что 9 Мая святая дата "для народов наших стран". "Память о тех, кто защищал нашу родину - одна из важнейших основ союзнических отношений России и Абхазии", - сказал он. На памятном митинге выступили учащиеся абхазских школ, которые прочли стихи, посвященные Великой Отечественной войне. На площади у Памятника была организована полевая кухня. Всех желающих угощали гречкой, чаем, кашей и фронтовыми ста граммами водки.Там же состоялось торжественное прохождение парадных расчетов. В торжественном марше приняли участие парадные расчеты министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Марш сопровождался мелодиями, посвященными Великой Отечественной войне, в исполнении сводного военного духового оркестра. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, принимал - министр обороны республики Владимир Ануа.Торжественным маршем у памятника прошли учащиеся столичных школ.В Гудауте также возложили цветы в память о погибших солдатах. Вечный огонь зажег единственный ветеран войны, оставшийся в живых Рубен Керопян. Мужчине было 17 лет, когда он ушел на фронт, он воевал в Белоруссии."С праздником, молодежь! Чтобы войны не было, жили мирно", - сказал он.Церемония возложения цветов состоялось и в Очамчыре, у памятной доски Героя Советского союза Варлама Габлия. Кроме того, в районе была торжественно открыта отреставрированная памятная доска в честь кавалера Ордена Отечественной войны первой степени Владимира Пачулия.Митинг и возложение цветов состоялись у стелы павшим в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие глава администрации района Беслан Бигвава, сотрудники администрации.Возложение цветов состоялось также в Гагрском, Ткуарчалском и Галском районах."Бессмертный полк"Уже традицией стало проведение акции "Бессмертный полк в Абхазии". Впервые в Абхазии она была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.В этом году она прошла в Сухуме, Гагрском, Гудаутском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.В этом году в акции в Сухуме приняли участие несколько сотен человек. Участники собрались в парке у Площади Свободы, затем полк прошел по улице Гулиа, проспекту Леона, вышел на Набережную Махаджиров, акция закончилась у Памятника Неизвестному солдату. Жительница Сухума Анна Григорян впервые приняла участие в акции. По ее словам, необходимо чтить память ветеранов и передавать их истории через поколения. Анна прошла в полку с портретом прадеда Левона Саланджяна, который погиб в 21 год под Туапсе. По словам девушки, вся информация о нем и его однополчанах из Абхазии обрывается 10 октября 1942 года. Семья предполагает, что он погиб от снаряда. "Когда-то его сослуживец рассказал бабушке, что он проявил себя в бою героически и погиб. Но бабушка в это верить не хотела, поэтому эта тема была под запретом", - добавила девушка. В акции приняли участие и маленькие жители города. Семилетний Нар Хашиг нес портреты своих прадедов Тараща Цикутания и Ивана Аргун, которые дошли до Берлина и были удостоены высоких наград. "Они защищали нашу Родину ради нас, чтобы было будущее без войны", - сказал он.Праздничные мероприятияВ Доме культуры Очамчыры прошел концерт с участием хореографического коллектива "Ерцаху", детских коллективов и певцов. Концерт после памятного митинга состоялся и в Ткуарчале на площади у Дворца культуры.Песнями и танцами отметили День Победы в Доме культуры Гала и на площади у памятника Неизвестному солдату в Гагре.В Центральном выставочном зале Сухума открылась выставка "День Победы! Радость со слезами на глазах", которая продлится до 20 мая.На выставке представлены картины из фонда Национальной картинной галереи, посвященные военной тематике. Посетители смогли увидеть работы Георгия Гулия, Сергея Габелия, Заура Мукба, Тариела Ампар, Нугзара Логуа, Руслана Чхамалия.Особое внимание организаторы уделили портрету первой абхазской профессиональной летчицы Мери Авидзба, которая сражалась на фронтах Великой Отечественной войны. Картина была написана художником портретистом Сегаль Осия в 1938 году.Выставка была организована совместно с "Домом Москвы" и Союзом художников Абхазии и при финансовой поддержке Правительства Москвы.В честь 77-летия Победы в Сухуме прошел велопробег, который начался в Сухуме у здания Дома Москвы, его организаторы представительство Россотрудничества в Абхазии. Велопробег прошел по маршруту Сухум-Гулрыпш-Сухум. Велопробег завершился у могилы Неизвестному солдату солдату на набережной Сухума.На площади Багапша в Сухуме прошел концерт с участием местных ансамблей и артистов.С праздником жителей столицы поздравил заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба."Это священный праздник для нас всех, великий подвиг дедов и прадедов. От лица администрации поздравляем всех жителей и гостей с 77-й годовщиной Победы, желаем мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни всем жителям, особенно ветеранам", - сказал он.На сцене прозвучали известные песни "Темная ночь", "Журавли", "Баллада о матери", "Десантный батальон", "Тучи в голубом", "Синий платочек", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Катюша", "Кукушка", а завершили торжество песней "День Победы".Без праздника столичная администрация не оставила и самых маленьких жителей. Для них на площади у Абхаздрама была подготовлена развлекательная программа с аниматорами, были выставлены работы юных художников.На культурно-деловой площадке "Гума" тоже подготовили праздничную программу. В шесть вечера посетителям показали театрализованное представление по мотивам известного советского полнометражного фильма "В 6 часов вечера после войны" - влюбленных артиллериста Василия Кудряшова и зенитчицу Варю Панкова разлучает война, но все же им удается встретиться после ее окончания на условленном месте. Автор театрализованного постановления – актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа.По окончанию представления зрителей ждал еще один сюрприз – на остановку прибыл поезд Победы, который привез солдат с "фронта".А на перроне их ждали девушки в гимнастерках, там же всех приглашали станцевать вальс с "победителями". Детям даже разрешили забраться на поезд.Праздничный вечер в Сухуме завершился салютом.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/parad-bessmertnyy-polk-i-muzyka-pobedy-sukhum-otmechaet-9-maya-1039026422.html

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