https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html

Эшба: санкции против Росавиации скажутся на запуске сухумского аэропорта

Эшба: санкции против Росавиации скажутся на запуске сухумского аэропорта

После начала военной операции в Украине ряд западных стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T15:47+0300

2022-05-10T15:47+0300

2022-05-10T16:30+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Санкции, введенные западными странами против Росавиации, обязательно скажутся на запуске Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба, рассказал Sputnik директор воздушной гавани Вячеслав Эшба.Планировалось, что первые рейсы после реконструкции аэропорт Сухума будет принимать в январе 2024 года. Восстановление сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов без участия государства, потенциальный инвестор уже найден, заявлял ранее президент Абхазии Аслан Бжания."Санкции непременно скажутся, это надо понимать. Аэропорт в некотором смысле попадает под двойные санкции. Во-первых, действует международный запрет на выполнение полетов со стороны ICAO, принятый по заявке Грузии. Во-вторых, санкции, введенные в последнее время, обязательно скажутся на работе сухумского аэропорта", – уверен Эшба.Он отметил, что из-за действующих ограничений летное время может увеличиться в два раза, и авиаперевозчик будет вынужден брать эти расходы на себя. Кроме того, по словам Эшба, проблема может коснуться парка воздушных судов.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х отсюда совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/minekonomiki-i-potentsialnyy-investor-obsudili-rekonstruktsiyu-aeroporta-sukhuma-1037227979.html

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