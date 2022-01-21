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https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/minekonomiki-i-potentsialnyy-investor-obsudili-rekonstruktsiyu-aeroporta-sukhuma-1037227979.html
Минэкономики и потенциальный инвестор обсудили реконструкцию аэропорта Сухума
Минэкономики и потенциальный инвестор обсудили реконструкцию аэропорта Сухума
Потенциальный инвестор для реконструкции аэропорта уже найден и есть 120 миллионов рублей на его строительство, заявлял ранее глава государства. По словам... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T08:45+0300
2022-01-21T08:45+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание по вопросу разработки технического задания по реконструкции Сухумского аэропорта, сообщается на сайте ведомства.Это основной документ, на основе которого проектировщики должны составить план реконструкции объекта, включающий в себя реконструкцию здания аэровокзала, работы по восстановлению плоскостных сооружений, созданию необходимых средств диспетчеризации, освещения ВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры с учетом прогнозов пассажиропотоков с перспективой не менее чем на 20 лет. Техзадание по реконструкции Сухумского аэропорта готовится по поручению президента Аслана Бжания.В совещании приняли участие сотрудники Администрации президента, министерства юстиции, а также представители потенциального инвестора и проектной организации.В начале встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила, что стоимость проекта имеет существенное значение, так как в этом плане есть определенные ограничения. Стороны обсудили организационно-технические вопросы, связанные с разработкой проектно-сметной документации.После совещания директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба с представителями проектной организации выехали на объект и продолжили работу на месте. Часть группы продолжила работу над правовыми аспектами восстановления деятельности аэропорта и формированием необходимой нормативной базы.Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы, он расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nazval-sroki-podgotovki-proektnoy-dokumentatsii-na-stroitelstvo-aeroporta-1036727992.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/takie-obstoyatelstva-khilchevskiy-ob-energokrizise-i-perspektivakh-aeroporta-v-abkhazii--1036007779.html
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новости, абхазия, авиасообщения, сухум, сухумский аэропорт

Минэкономики и потенциальный инвестор обсудили реконструкцию аэропорта Сухума

08:45 21.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукАэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Потенциальный инвестор для реконструкции аэропорта уже найден и есть 120 миллионов рублей на его строительство, заявлял ранее глава государства. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание по вопросу разработки технического задания по реконструкции Сухумского аэропорта, сообщается на сайте ведомства.
Это основной документ, на основе которого проектировщики должны составить план реконструкции объекта, включающий в себя реконструкцию здания аэровокзала, работы по восстановлению плоскостных сооружений, созданию необходимых средств диспетчеризации, освещения ВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры с учетом прогнозов пассажиропотоков с перспективой не менее чем на 20 лет.
Техзадание по реконструкции Сухумского аэропорта готовится по поручению президента Аслана Бжания.
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В совещании приняли участие сотрудники Администрации президента, министерства юстиции, а также представители потенциального инвестора и проектной организации.
В начале встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила, что стоимость проекта имеет существенное значение, так как в этом плане есть определенные ограничения.
"Проект должен быть эффективным с точки зрения использования существующей инфраструктуры, максимальным с точки зрения начинки и оптимальным с точки зрения затрат. Поэтому хочу сразу нацелить коллег на такой подход к работе, чтобы нам наконец удалось воплотить в жизнь те договоренности, которые были достигнуты и осуществить запуск авиасообщения", - отметила Озган.
Стороны обсудили организационно-технические вопросы, связанные с разработкой проектно-сметной документации.
После совещания директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба с представителями проектной организации выехали на объект и продолжили работу на месте. Часть группы продолжила работу над правовыми аспектами восстановления деятельности аэропорта и формированием необходимой нормативной базы.
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
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Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
22 октября 2021, 10:56
Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы, он расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
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