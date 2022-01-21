https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/minekonomiki-i-potentsialnyy-investor-obsudili-rekonstruktsiyu-aeroporta-sukhuma-1037227979.html

Минэкономики и потенциальный инвестор обсудили реконструкцию аэропорта Сухума

Минэкономики и потенциальный инвестор обсудили реконструкцию аэропорта Сухума

Потенциальный инвестор для реконструкции аэропорта уже найден и есть 120 миллионов рублей на его строительство, заявлял ранее глава государства. По словам... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T08:45+0300

2022-01-21T08:45+0300

2022-01-21T08:45+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание по вопросу разработки технического задания по реконструкции Сухумского аэропорта, сообщается на сайте ведомства.Это основной документ, на основе которого проектировщики должны составить план реконструкции объекта, включающий в себя реконструкцию здания аэровокзала, работы по восстановлению плоскостных сооружений, созданию необходимых средств диспетчеризации, освещения ВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры с учетом прогнозов пассажиропотоков с перспективой не менее чем на 20 лет. Техзадание по реконструкции Сухумского аэропорта готовится по поручению президента Аслана Бжания.В совещании приняли участие сотрудники Администрации президента, министерства юстиции, а также представители потенциального инвестора и проектной организации.В начале встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила, что стоимость проекта имеет существенное значение, так как в этом плане есть определенные ограничения. Стороны обсудили организационно-технические вопросы, связанные с разработкой проектно-сметной документации.После совещания директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба с представителями проектной организации выехали на объект и продолжили работу на месте. Часть группы продолжила работу над правовыми аспектами восстановления деятельности аэропорта и формированием необходимой нормативной базы.Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы, он расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

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