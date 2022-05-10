https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/glavnyy-sudya-konno-sportivnykh-igr-v-duripshe-podvel-itogi-sorevnovaniy-1039047181.html

Главный судья конно-спортивных игр в Дурипше подвел итоги соревнований

Главный судья конно-спортивных игр в Дурипше подвел итоги соревнований

Двухдневные конно-спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, завершились в Дурипше 9 мая. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T18:40+0300

2022-05-10T18:40+0300

2022-05-10T18:40+0300

в абхазии

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. По итогам конно-спортивных игр в Дурипше победу одержала команда села Куланырхуа, сообщил в интервью радио Sputnik главный судья соревнований Джарназ Бения.Команда Куланырхуа стала первой со 170 очками, второе место заняла команда села Лыхны, набрав 154 очка. Примечательно, что куланырхуавцы третий раз подряд одерживают победу, отметил Бения.Третье место заняли хозяева поля - команда Дурипша. На четвертом месте Джирхуа, на пятом - Звандрипш, на шестом - Аацы, на седьмом - Ачандара. Соревнования прошли 8 и 9 мая и были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. В программе игр было несколько дисциплин: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка, а также забеги на дистанциях 1400, 1800, 2000 и 4000 метров. Победителям вручили кубки и грамоты.Бения рассказал также о подготовке команд в этом году и в целом о перспективах конного спорта в Абхазии. Подробную беседу можете послушать здесь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html

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