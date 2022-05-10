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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии в среду будет формировать антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T17:35+0300

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2022-05-10T17:35+0300

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В среду, 11 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат