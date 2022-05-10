https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/zelenskiy-lichno-otdal-prikaz-ataki-na-zmeinyy-zayavil-istochnik-1039048180.html

Зеленский лично отдал приказ атаки на Змеиный, заявил источник

Зеленский лично отдал приказ атаки на Змеиный, заявил источник

Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря... 10.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-10T21:25+0300

2022-05-10T21:25+0300

2022-05-10T21:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Атака ВСУ на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, несмотря на то, что Генштаб был против, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских силовых структур.По его словам, по итогам операции предполагалось совместное заявление Зеленского с премьером Британии."Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой "перемоге" британского премьера Джонсона и Зеленского. Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", - отметил источник.Авантюра Киева по захвату Змеиного закончилась для Украины катастрофой, отметил официальный представитель российского Минобороны на брифинге во вторник. Помимо значительных потерь военной техники бездумная пиар-акция в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/vsu-poteryali-50-chelovek-i-30-bespilotnikov-pri-popytke-zakhvata-zmeinogo-1039047445.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, министерство обороны рф, вооружения, армия