https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/zelenskiy-lichno-otdal-prikaz-ataki-na-zmeinyy-zayavil-istochnik-1039048180.html
Зеленский лично отдал приказ атаки на Змеиный, заявил источник
Зеленский лично отдал приказ атаки на Змеиный, заявил источник
Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря... 10.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-10T21:25+0300
2022-05-10T21:25+0300
2022-05-10T21:25+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Атака ВСУ на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, несмотря на то, что Генштаб был против, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских силовых структур.По его словам, по итогам операции предполагалось совместное заявление Зеленского с премьером Британии."Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой "перемоге" британского премьера Джонсона и Зеленского. Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", - отметил источник.Авантюра Киева по захвату Змеиного закончилась для Украины катастрофой, отметил официальный представитель российского Минобороны на брифинге во вторник. Помимо значительных потерь военной техники бездумная пиар-акция в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/vsu-poteryali-50-chelovek-i-30-bespilotnikov-pri-popytke-zakhvata-zmeinogo-1039047445.html
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россия, украина, министерство обороны рф, вооружения, армия
Зеленский лично отдал приказ атаки на Змеиный, заявил источник
Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ВСУ потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
Атака ВСУ на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично президент Украины Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, несмотря на то, что Генштаб был против, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в одной из российских силовых структур.
"Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться "медийного" результата к 9 мая. По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники", - сказал источник.
По его словам, по итогам операции предполагалось совместное заявление Зеленского с премьером Британии.
"Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой "перемоге" британского премьера Джонсона и Зеленского. Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", - отметил источник.
Авантюра Киева по захвату Змеиного закончилась для Украины катастрофой, отметил официальный представитель российского Минобороны на брифинге во вторник. Помимо значительных потерь военной техники бездумная пиар-акция в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.