https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/administratsiya-gagry-pristupila-k-demontazhu-torgovykh-pavilonov-1039059068.html

В Гагре приступили к демонтажу торговых павильонов, портящих облик города

В Гагре приступили к демонтажу торговых павильонов, портящих облик города

Решение о ликвидации торговых объектов, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T21:15+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Гагры приступила к демонтажу торговых павильонов, которые не соответствуют нормам, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала главный архитектор города Диана Лобода.Решение о ликвидации киосков, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году. Но тогда предприниматели попросили дать им поработать еще год, и местные власти пошли навстречу.Две недели назад владельцев павильонов письменно уведомили о предстоящем демонтаже и предложили предпринимателям самим разобрать свои объекты. Но на это, по словам архитектора, согласились всего несколько человек, остальные же были уверены, что киоски не будут трогать.Ликвидацию объектов начали на улице Абазгаа, которая сейчас обустраивается властями. Как отметила Лобода, торговые будки будут демонтированы навсегда.Управиться с демонтажом павильонов планируют поэтапно в течение двух недель.По словам главного архитектора, уже разработан проект объектов мелкой торговли. Но пока еще не предусмотрены места под павильоны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-byudzhetnykh-napravleniy-letnego-otdykha-1038981668.html

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гагра, торговля, новости, курорты