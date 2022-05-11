https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/administratsiya-gagry-pristupila-k-demontazhu-torgovykh-pavilonov-1039059068.html
В Гагре приступили к демонтажу торговых павильонов, портящих облик города
В Гагре приступили к демонтажу торговых павильонов, портящих облик города
Решение о ликвидации торговых объектов, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T21:15+0300
2022-05-11T21:15+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Гагры приступила к демонтажу торговых павильонов, которые не соответствуют нормам, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала главный архитектор города Диана Лобода.Решение о ликвидации киосков, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году. Но тогда предприниматели попросили дать им поработать еще год, и местные власти пошли навстречу.Две недели назад владельцев павильонов письменно уведомили о предстоящем демонтаже и предложили предпринимателям самим разобрать свои объекты. Но на это, по словам архитектора, согласились всего несколько человек, остальные же были уверены, что киоски не будут трогать.Ликвидацию объектов начали на улице Абазгаа, которая сейчас обустраивается властями. Как отметила Лобода, торговые будки будут демонтированы навсегда.Управиться с демонтажом павильонов планируют поэтапно в течение двух недель.По словам главного архитектора, уже разработан проект объектов мелкой торговли. Но пока еще не предусмотрены места под павильоны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-byudzhetnykh-napravleniy-letnego-otdykha-1038981668.html
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В Гагре приступили к демонтажу торговых павильонов, портящих облик города
21:15 11.05.2022 (обновлено: 21:24 11.05.2022)
Решение о ликвидации торговых объектов, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Администрация Гагры приступила к демонтажу торговых павильонов, которые не соответствуют нормам, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала главный архитектор города Диана Лобода.
Решение о ликвидации киосков, портящих облик города, было принято Администрацией Гагры еще в прошлом году. Но тогда предприниматели попросили дать им поработать еще год, и местные власти пошли навстречу.
Две недели назад владельцев павильонов письменно уведомили о предстоящем демонтаже и предложили предпринимателям самим разобрать свои объекты. Но на это, по словам архитектора, согласились всего несколько человек, остальные же были уверены, что киоски не будут трогать.
Ликвидацию объектов начали на улице Абазгаа, которая сейчас обустраивается властями. Как отметила Лобода, торговые будки будут демонтированы навсегда.
"Киоски демонтируют навсегда, потому что они не соответствуют по своему внешнему облику обновленной улице Абазгаа. В ближайшее время там положат не только тротуарную плитку, но и новый асфальт, заменят освещение. Многие павильоны перегораживают тротуары, они там неуместны. Киоски не соответствуют никаким нормам, некоторые построены просто из подручных материалов. Мы хотим вывести город на новый уровень. Большинство жителей нас поддерживают и согласны с нашим решением", - пояснила главный архитектор Гагры.
Управиться с демонтажом павильонов планируют поэтапно в течение двух недель.
По словам главного архитектора, уже разработан проект объектов мелкой торговли. Но пока еще не предусмотрены места под павильоны.