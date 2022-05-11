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Бжания поздравил главу и народ ДНР с Днем образования республики

Бжания поздравил главу и народ ДНР с Днем образования республики

Восемь лет назад, 11 мая 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика, с тех пор этот день отмечается как праздник. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T15:25+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и народ ДНР с Днем образования республики. "Дата 11 мая 2014 года объединяет всех жителей Республики, которые сделали свой исторический выбор. Сегодня Донецкая Народная Республика успешно решает стоящие перед ней цели, уверенно смотря в будущее", – говорится в тексте поздравления, распространенном пресс-службой главы государства. В своем послании Бжания выразил надежду на активное развитие двусторонних отношений и пожелал народу ДНР мира и процветания.Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 25 февраля 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/mid-abkhazii-napravil-pozdravlenie-v-mid-dnr-po-sluchayu-dnya-respubliki-1039051164.html

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