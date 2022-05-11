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Медведев о помощи США Украине: их печатный станок сломается
Медведев о помощи США Украине: их печатный станок сломается
Конгресс США накануне утвердил выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T12:00+0300
2022-05-11T12:00+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Печатный станок русофобских властей США в попытках экономически повлиять на Москву сломается, а цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, выразил уверенность зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По его словам, "помогая" Украине в таких масштабах, США хотят продолжения прокси-войны против России и ее поражения в ней, чтобы ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. При этом Медведев отметил, что деньги огромные, и охотников их поделить будет немало.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/prezident-ssha-podpisal-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy-1039040058.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий медведев, новости
Медведев о помощи США Украине: их печатный станок сломается
12:00 11.05.2022 (обновлено: 12:40 11.05.2022)
Конгресс США накануне утвердил выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Печатный станок русофобских властей США в попытках экономически повлиять на Москву сломается, а цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, выразил уверенность
зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты", – написал Медведев в своем Telegram.
По его словам, "помогая" Украине в таких масштабах, США хотят продолжения прокси-войны против России и ее поражения в ней, чтобы ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. При этом Медведев отметил, что деньги огромные, и охотников их поделить будет немало.