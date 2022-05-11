https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/medvedev-o-pomoschi-ssha-ukraine-ikh-pechatnyy-stanok-slomaetsya-1039051723.html

Медведев о помощи США Украине: их печатный станок сломается

Медведев о помощи США Украине: их печатный станок сломается

Конгресс США накануне утвердил выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T12:00+0300

2022-05-11T12:00+0300

2022-05-11T12:40+0300

в мире

сша

россия

украина

дмитрий медведев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038162145_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_dcd15d27f2f55da9cb583361cd02ea72.jpg

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Печатный станок русофобских властей США в попытках экономически повлиять на Москву сломается, а цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, выразил уверенность зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.По его словам, "помогая" Украине в таких масштабах, США хотят продолжения прокси-войны против России и ее поражения в ней, чтобы ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. При этом Медведев отметил, что деньги огромные, и охотников их поделить будет немало.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/prezident-ssha-podpisal-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy-1039040058.html

сша

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, россия, украина, дмитрий медведев, новости