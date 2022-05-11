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Один человек погиб, трое ранены из-за обстрела ВСУ Белгородской области
Один человек погиб, трое ранены из-за обстрела ВСУ Белгородской области
В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен высокий уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T21:38+0300
2022-05-11T21:38+0300
2022-05-11T21:40+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.Кроме того, повреждены жилые дома местных жителей, добавил Гладков.В Белгородской области до 25 мая продлен "желтый" уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля из-за провокаций ВСУ. Так, после начала российской спецоперации, со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные села Белгородской области, а результатом авиаудара 1 апреля стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде.
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Один человек погиб, трое ранены из-за обстрела ВСУ Белгородской области
21:38 11.05.2022 (обновлено: 21:40 11.05.2022)
В Белгородской и других областях России, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен высокий уровень террористической опасности из-за провокаций ВСУ.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
Кроме того, повреждены жилые дома местных жителей, добавил Гладков.
В Белгородской области до 25 мая продлен "желтый" уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля из-за провокаций ВСУ. Так, после начала российской спецоперации, со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные села Белгородской области, а результатом авиаудара 1 апреля стал крупный пожар на нефтебазе в Белгороде
.