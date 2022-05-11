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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять антициклон и вынос тепла с юга. 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T17:01+0300
2022-05-11T17:01+0300
2022-05-11T17:01+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В четверг, 12 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будет определять антициклон и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В четверг, 12 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 70-90%.