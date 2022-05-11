https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-i-khotyat-ustroit-ey-golodomor-zayavil-volodin-1039051926.html

США не верят в победу Украины и хотят устроить ей голодомор, заявил Володин

США не верят в победу Украины и хотят устроить ей голодомор, заявил Володин

Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительной помощи на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Штаты с союзниками... 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T12:26+0300

2022-05-11T12:26+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".По его словам, Вашингтон "загнал Украину в долговые обязательства" – 40 миллиардов долларов выделяется на "ленд-лиз" – поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты. "Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины – по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни", – заявил спикер Госдумы.Вместо реальной помощи США забирают у Украины самое необходимое, фактически устраивая продразверстку, поскольку запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, добавил парламентарий. "В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", – заключил Володин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/medvedev-o-pomoschi-ssha-ukraine-ikh-pechatnyy-stanok-slomaetsya-1039051723.html

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