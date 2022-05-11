https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/v-pamyat-o-geroicheskom-podvige-pesni-pobedy-prozvuchali-v-abkhazskoy-filarmonii-1039058244.html

В память о героическом подвиге: песни Победы прозвучали в Абхазской филармонии

В память о героическом подвиге: песни Победы прозвучали в Абхазской филармонии

В программе концерта были знаменитые песни о войне – "Смуглянка", "Катюша", "Жди меня", "Темная ночь" и другие. 11.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-11T19:46+0300

2022-05-11T19:46+0300

2022-05-11T19:49+0300

в абхазии

культура

музыка

песни

великая отечественная война (1941-1945)

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039058339_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_37203bfd32f159aea65fc1fa2b5ca570.jpg

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный концерт, посвященный героическому подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии, состоялся в Абхазской государственной филармонии в среду 11 мая.Оперная певица, солистка филармонии Елена Анкваб, которой принадлежит идея проведения концерта, под живую музыку исполнила знаменитые песни о войне – "Смуглянка", "Катюша", "Жди меня", "Темная ночь", "Горячий снег", "Вечный огонь", "Журавли", "Шум берез слышу", "На сопках Маньчжурии", "Баллада о военных летчиках".В перерывах между песнями ведущий концерта, актер Государственного русского театра драмы Кирилл Шишкин рассказывал о героизме абхазских солдат на полях Великой Отечественной войны. Звучали такие имена, как Александра Назадзе, Киазим Агрба, Мери Авидзба, Владимир Харазия, Константин Анкваб, Султан Папба, Николай Анкваб, Николай Симония, Владимир Пачулия.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. Звания Героя Советского Союза были удостоены 22 выходца из Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/pesni-pobedy-prazdnichnyy-kontsert-9-maya-proshel-v-sukhume-1039032174.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, музыка, песни, великая отечественная война (1941-1945), новости, сухум