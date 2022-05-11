В память о героическом подвиге: песни Победы прозвучали в Абхазской филармонии
19:46 11.05.2022 (обновлено: 19:49 11.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук
В программе концерта были знаменитые песни о войне – "Смуглянка", "Катюша", "Жди меня", "Темная ночь" и другие.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Праздничный концерт, посвященный героическому подвигу участников Великой Отечественной войны из Абхазии, состоялся в Абхазской государственной филармонии в среду 11 мая.
Оперная певица, солистка филармонии Елена Анкваб, которой принадлежит идея проведения концерта, под живую музыку исполнила знаменитые песни о войне – "Смуглянка", "Катюша", "Жди меня", "Темная ночь", "Горячий снег", "Вечный огонь", "Журавли", "Шум берез слышу", "На сопках Маньчжурии", "Баллада о военных летчиках".
© Sputnik / Томас Тхайцук Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
© Sputnik / Томас Тхайцук Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни Победы прозвучали в Абхазской госфилармонии
В перерывах между песнями ведущий концерта, актер Государственного русского театра драмы Кирилл Шишкин рассказывал о героизме абхазских солдат на полях Великой Отечественной войны. Звучали такие имена, как Александра Назадзе, Киазим Агрба, Мери Авидзба, Владимир Харазия, Константин Анкваб, Султан Папба, Николай Анкваб, Николай Симония, Владимир Пачулия.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. Звания Героя Советского Союза были удостоены 22 выходца из Абхазии.