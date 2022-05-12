https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/ankvab-obsudil-s-ekologami-prichiny-gibeli-delfinov-v-abkhazii-1039076846.html

Анкваб обсудил с экологами причины гибели дельфинов в Абхазии

Анкваб обсудил с экологами причины гибели дельфинов в Абхазии

Гибель дельфинов у берегов Абхазии привлекла внимание не только соответствующих служб, но и широкого круга общественности. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T20:09+0300

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2022-05-12T20:09+0300

в абхазии

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил гибель дельфинов в акватории республики с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читанава и директором Института экологии АНА Романом Дбар, сообщает пресс-служба Кабмина.Экологи сообщили, что это явление происходит не впервые, и эксперты мониторят ситуацию.Следы внешнего воздействия, добавили специалисты, при обследовании тушек мертвых дельфинов найдены не были. Но, несмотря на это, существует необходимость строгого контролирования условий использования рыболовецких сетей.Александр Анкваб поручил продолжать мониторить ситуацию и предложить варианты мер, которые помогут минимизировать случаи смерти дельфинов от рук человека.Помимо этого на совещании стороны обсудили проблемы морского берегоукрепления и берегообразования в Гагрском районе и городе Очамчире, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, а также своевременное очищение русел рек для предотвращения разливов и наводнений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-opredelil-shtrafy-dlya-narushiteley-pravil-na-vodnykh-obektakh-1038640632.html

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александр анкваб, новости, экология, дельфины, абхазия