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Анкваб обсудил с экологами причины гибели дельфинов в Абхазии
Анкваб обсудил с экологами причины гибели дельфинов в Абхазии
Гибель дельфинов у берегов Абхазии привлекла внимание не только соответствующих служб, но и широкого круга общественности. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T20:09+0300
2022-05-12T20:09+0300
в абхазии
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экология
дельфины
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил гибель дельфинов в акватории республики с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читанава и директором Института экологии АНА Романом Дбар, сообщает пресс-служба Кабмина.Экологи сообщили, что это явление происходит не впервые, и эксперты мониторят ситуацию.Следы внешнего воздействия, добавили специалисты, при обследовании тушек мертвых дельфинов найдены не были. Но, несмотря на это, существует необходимость строгого контролирования условий использования рыболовецких сетей.Александр Анкваб поручил продолжать мониторить ситуацию и предложить варианты мер, которые помогут минимизировать случаи смерти дельфинов от рук человека.Помимо этого на совещании стороны обсудили проблемы морского берегоукрепления и берегообразования в Гагрском районе и городе Очамчире, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, а также своевременное очищение русел рек для предотвращения разливов и наводнений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-opredelil-shtrafy-dlya-narushiteley-pravil-na-vodnykh-obektakh-1038640632.html
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александр анкваб, новости, экология, дельфины, абхазия

Анкваб обсудил с экологами причины гибели дельфинов в Абхазии

20:09 12.05.2022
© Sputnik / Адгур АвидзбаМертвый дельфин
Мертвый дельфин - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Адгур Авидзба
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Гибель дельфинов у берегов Абхазии привлекла внимание не только соответствующих служб, но и широкого круга общественности.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил гибель дельфинов в акватории республики с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читанава и директором Института экологии АНА Романом Дбар, сообщает пресс-служба Кабмина.
Экологи сообщили, что это явление происходит не впервые, и эксперты мониторят ситуацию.
Причин гибели дельфинов, по их словам, может быть несколько - это могут быть повреждения, полученные особями в рыболовецких сетях или вирусные и инфекционные заболевания, опасные для этого вида млекопитающих.
Следы внешнего воздействия, добавили специалисты, при обследовании тушек мертвых дельфинов найдены не были. Но, несмотря на это, существует необходимость строгого контролирования условий использования рыболовецких сетей.
Александр Анкваб поручил продолжать мониторить ситуацию и предложить варианты мер, которые помогут минимизировать случаи смерти дельфинов от рук человека.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
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Помимо этого на совещании стороны обсудили проблемы морского берегоукрепления и берегообразования в Гагрском районе и городе Очамчире, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, а также своевременное очищение русел рек для предотвращения разливов и наводнений.
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