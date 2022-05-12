https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/bloomberg-nazval-rubl-luchshey-mirovoy-valyutoy-1039066868.html

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой

По показателю укрепления курса российская валюта обогнала бразильский реал, увеличение стоимости валюты стало следствием политики российских властей. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T12:38+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Финансовое информационное агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей мировой валютой по укреплению курса к американскому доллару, сообщает "Прайм".Выход рубля на лидерские позиции стал возможен благодаря принятым российскими властями мерам по контролю капитала.Тем не менее эксперты предполагают, что биржевой курс может отличаться от реального курса валют.После начала военной спецоперации на Украине курс доллара резко вырос, но действия российских властей привели к укреплению национальной валюты – в мае курс доллара обновил исторический минимум, достигнув отметки в 67 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vzyal-vysotu-chem-obuslovlen-rezkiy-rost-kursa-rublya-1038965754.html

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