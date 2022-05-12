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https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/bloomberg-nazval-rubl-luchshey-mirovoy-valyutoy-1039066868.html
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой
По показателю укрепления курса российская валюта обогнала бразильский реал, увеличение стоимости валюты стало следствием политики российских властей. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T12:38+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Финансовое информационное агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей мировой валютой по укреплению курса к американскому доллару, сообщает "Прайм".Выход рубля на лидерские позиции стал возможен благодаря принятым российскими властями мерам по контролю капитала.Тем не менее эксперты предполагают, что биржевой курс может отличаться от реального курса валют.После начала военной спецоперации на Украине курс доллара резко вырос, но действия российских властей привели к укреплению национальной валюты – в мае курс доллара обновил исторический минимум, достигнув отметки в 67 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vzyal-vysotu-chem-obuslovlen-rezkiy-rost-kursa-rublya-1038965754.html
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финансы, экономика, новости, рубль, россия

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой

12:38 12.05.2022 (обновлено: 13:03 12.05.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По показателю укрепления курса российская валюта обогнала бразильский реал, увеличение стоимости валюты стало следствием политики российских властей.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Финансовое информационное агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей мировой валютой по укреплению курса к американскому доллару, сообщает "Прайм".

Курс рубля с января 2022 года вырос на 11%, по темпам роста российская валюта обогнала бразильский реал, стоимость которого увеличилась на 9%.

Выход рубля на лидерские позиции стал возможен благодаря принятым российскими властями мерам по контролю капитала.
Тем не менее эксперты предполагают, что биржевой курс может отличаться от реального курса валют.
Рубли - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2022
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
5 мая, 10:25
После начала военной спецоперации на Украине курс доллара резко вырос, но действия российских властей привели к укреплению национальной валюты – в мае курс доллара обновил исторический минимум, достигнув отметки в 67 рублей.
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