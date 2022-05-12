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Бутба поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
Бутба поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно с 1953 года. День празднования – 12 мая – был выбран в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, одной... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T14:04+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медицинских сестер республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Минздрава.Бутба отметил, что абхазские медсестры в период пандемии продолжали выполнять свои обязанности, рискуя собственным здоровьем и жизнью, и их роль в оказании медицинской помощи жителям Абхазии трудно переоценить.Министр пожелал медсестрам крепкого здоровья, терпения и успехов в их благородном деле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/dve-spetspalaty-dlya-detey-s-respiratornymi-zabolevaniyami-otkryli-v-infektsionke-sukhuma-1038963795.html
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Бутба поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником
14:04 12.05.2022 (обновлено: 14:05 12.05.2022)
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно с 1953 года. День празднования – 12 мая – был выбран в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медицинских сестер республики с профессиональным праздником, сообщает
пресс-служба Минздрава.
"В первую очередь хочу поблагодарить вас за борьбу с коронавирусной инфекцией, вы наряду с врачами спасали наших граждан от ужасной болезни, которая, как и весь мир, охватила Абхазию", – говорится в поздравлении.
Бутба отметил, что абхазские медсестры в период пандемии продолжали выполнять свои обязанности, рискуя собственным здоровьем и жизнью, и их роль в оказании медицинской помощи жителям Абхазии трудно переоценить.
Министр пожелал медсестрам крепкого здоровья, терпения и успехов в их благородном деле.