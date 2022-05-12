https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/butba-pozdravil-medsester-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1039064596.html

Бутба поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником

Бутба поздравил медсестер Абхазии с профессиональным праздником

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно с 1953 года. День празднования – 12 мая – был выбран в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, одной... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T14:04+0300

2022-05-12T14:04+0300

2022-05-12T14:05+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медицинских сестер республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Минздрава.Бутба отметил, что абхазские медсестры в период пандемии продолжали выполнять свои обязанности, рискуя собственным здоровьем и жизнью, и их роль в оказании медицинской помощи жителям Абхазии трудно переоценить.Министр пожелал медсестрам крепкого здоровья, терпения и успехов в их благородном деле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/dve-spetspalaty-dlya-detey-s-respiratornymi-zabolevaniyami-otkryli-v-infektsionke-sukhuma-1038963795.html

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