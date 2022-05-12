https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/final-videofestivalya-moyarodinka-proydet-v-gosfilarmonii-14-maya-1039070212.html

Финал видеофестиваля "Мояродинка" пройдет в Госфилармонии 14 мая

Финал видеофестиваля "Мояродинка" пройдет в Госфилармонии 14 мая

По задумке организаторов, для представителей творческой молодежи конкурс это станет шансом рассказать во всеуслышание о своем родном крае. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T15:37+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Финал международного молодежного видеофестиваля "Мояродинка" пройдет 14 мая в здании Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме, сообщает агентство "Апсныпресс".Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК). Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kot-i-lysenko-rasskazali-o-festivale-moyarodinka-v-abkhazii--1038638319.html

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