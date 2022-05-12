https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/final-videofestivalya-moyarodinka-proydet-v-gosfilarmonii-14-maya-1039070212.html
Финал видеофестиваля "Мояродинка" пройдет в Госфилармонии 14 мая
Финал видеофестиваля "Мояродинка" пройдет в Госфилармонии 14 мая
По задумке организаторов, для представителей творческой молодежи конкурс это станет шансом рассказать во всеуслышание о своем родном крае. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T15:37+0300
2022-05-12T15:37+0300
2022-05-12T15:56+0300
в абхазии
новости
абхазия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0f/1031106502_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7d11c7734cf0c55ddfe51fec5117937.jpg
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Финал международного молодежного видеофестиваля "Мояродинка" пройдет 14 мая в здании Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме, сообщает агентство "Апсныпресс".Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК). Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kot-i-lysenko-rasskazali-o-festivale-moyarodinka-v-abkhazii--1038638319.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0f/1031106502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_154fe1d0f6c56fb3b957f29df057bd17.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, культура
Финал видеофестиваля "Мояродинка" пройдет в Госфилармонии 14 мая
15:37 12.05.2022 (обновлено: 15:56 12.05.2022)
По задумке организаторов, для представителей творческой молодежи конкурс это станет шансом рассказать во всеуслышание о своем родном крае.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Финал международного молодежного видеофестиваля "Мояродинка" пройдет 14 мая в здании Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме, сообщает
агентство "Апсныпресс".
В рамках конкурса молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет должны представить на рассмотрение жюри снятый ими короткий фильм о своей малой родине – городе или деревне, с рассказом об истории места и его особенностях.
Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).
Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.