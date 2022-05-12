https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/lasha-ashuba-pozdravil-svoikh-kolleg-iz-dnr-i-lnr-s-godovschinoy-osnovaniya-respublik-1039074789.html

Лаша Ашуба поздравил своих коллег из ДНР и ЛНР с годовщиной основания республик

Лаша Ашуба поздравил своих коллег из ДНР и ЛНР с годовщиной основания республик

Официальное сотрудничество между законодательными органами Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик началось в 2016 году после подписания... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T18:22+0300

2022-05-12T18:22+0300

2022-05-12T18:47+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил председателей Народных Советов ЛНР и ДНР Дениса Мирошниченко и Владимира Бидевку с восьмой годовщиной образования республик. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.Также Лаша Ашуба отметил, что за восемь лет после проведения референдумов о самоопределении, на долю жителей республик Донбасса выпало множество нелегких испытаний, которые они проходят с честью и достоинством.В завершение поздравления спикер Народного собрания пожелал жителям ЛНР и ДНР решения поставленных задач, здоровья, счастья и мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/aslan-bzhaniya-pozdravil-glavu-lnr-s-dnem-respubliki-1039065807.html

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лаша ашуба, абхазия, днр, лнр, новости