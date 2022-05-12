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Лаша Ашуба поздравил своих коллег из ДНР и ЛНР с годовщиной основания республик
Лаша Ашуба поздравил своих коллег из ДНР и ЛНР с годовщиной основания республик
Официальное сотрудничество между законодательными органами Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик началось в 2016 году после подписания... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T18:22+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил председателей Народных Советов ЛНР и ДНР Дениса Мирошниченко и Владимира Бидевку с восьмой годовщиной образования республик. Об этом сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.Также Лаша Ашуба отметил, что за восемь лет после проведения референдумов о самоопределении, на долю жителей республик Донбасса выпало множество нелегких испытаний, которые они проходят с честью и достоинством.В завершение поздравления спикер Народного собрания пожелал жителям ЛНР и ДНР решения поставленных задач, здоровья, счастья и мира.
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Лаша Ашуба поздравил своих коллег из ДНР и ЛНР с годовщиной основания республик
18:22 12.05.2022 (обновлено: 18:47 12.05.2022)
Официальное сотрудничество между законодательными органами Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик началось в 2016 году после подписания соответствующих двусторонних соглашений.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил председателей Народных Советов ЛНР и ДНР Дениса Мирошниченко и Владимира Бидевку с восьмой годовщиной образования республик. Об этом сообщает
пресс-служба Парламента Абхазии.
"Мы высоко ценим добрые отношения, сложившиеся между нашими парламентами, и надеемся на их дальнейшее развитие", – сказал Ашуба и подчеркнул, что Абхазия и республики Донбасса связаны узами многолетней дружбы и сотрудничества.
Также Лаша Ашуба отметил, что за восемь лет после проведения референдумов о самоопределении, на долю жителей республик Донбасса выпало множество нелегких испытаний, которые они проходят с честью и достоинством.
В завершение поздравления спикер Народного собрания пожелал жителям ЛНР и ДНР решения поставленных задач, здоровья, счастья и мира.