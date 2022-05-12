https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/aslan-bzhaniya-pozdravil-glavu-lnr-s-dnem-respubliki-1039065807.html

Аслан Бжания поздравил главу ЛНР с Днем республики

Аслан Бжания поздравил главу ЛНР с Днем республики

12 мая 2014 года власти Луганской Народной Республики объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T12:16+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с национальным праздником – Днем Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил надежду на то, что сотрудничество между Абхазией и ЛНР усилится, и пожелал всем жителям ЛНР мира и процветания.Восемь лет ЛНР существовала в качестве самопровозглашенной республики, ее суверенитет был признан Россией только 21 февраля 2022 года.25 февраля этого же года суверенитет ЛНР признала Абхазия. 9 марта республики установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/bzhaniya-pozdravil-glavu-i-narod-dnr-s-dnem-obrazovaniya-respubliki-1039054395.html

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аслан бжания, лнр, абхазия, новости