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Аслан Бжания поздравил главу ЛНР с Днем республики
Аслан Бжания поздравил главу ЛНР с Днем республики
12 мая 2014 года власти Луганской Народной Республики объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T12:16+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с национальным праздником – Днем Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил надежду на то, что сотрудничество между Абхазией и ЛНР усилится, и пожелал всем жителям ЛНР мира и процветания.Восемь лет ЛНР существовала в качестве самопровозглашенной республики, ее суверенитет был признан Россией только 21 февраля 2022 года.25 февраля этого же года суверенитет ЛНР признала Абхазия. 9 марта республики установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/bzhaniya-pozdravil-glavu-i-narod-dnr-s-dnem-obrazovaniya-respubliki-1039054395.html
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Аслан Бжания поздравил главу ЛНР с Днем республики
12:16 12.05.2022 (обновлено: 12:29 12.05.2022)
12 мая 2014 года власти Луганской Народной Республики объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с национальным праздником – Днем Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба главы государства.
"Этот день навсегда войдет в новейшую историю Республики как день торжества справедливости. Единый и стойкий народ встал на защиту мира и свободы своей Отчизны, проявив храбрость и непобедимость", – говорится в поздравлении.
Бжания выразил надежду на то, что сотрудничество между Абхазией и ЛНР усилится, и пожелал всем жителям ЛНР мира и процветания.
Восемь лет ЛНР существовала в качестве самопровозглашенной республики, ее суверенитет был признан Россией только 21 февраля 2022 года.
25 февраля этого же года суверенитет ЛНР признала Абхазия. 9 марта республики установили дипломатические отношения
посредством обмена нотами.