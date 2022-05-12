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МИД Абхазии поздравил МИД ЛНР с Днем Республики

МИД Абхазии поздравил МИД ЛНР с Днем Республики

Восемь лет назад, 12 мая 2014 года, Луганская Народная Республика провозгласила независимость и объявила о выходе из состава Украины. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Луганской Народной Республики поздравительную ноту по случаю празднования Дня Республики.Ведомство также выразило уверенность в том, что в дальнейшем отношения между Абхазией и ЛНР будут активно развиваться на благо народов обеих республик.Впервые ЛНР отмечает День Республики в качестве независимого государства. В этот день восемь лет назад власти ЛНР объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума.21 февраля 2022 года независимость ЛНР признала Россия, а вслед за ней, 25 февраля о признании суверенитета ЛНР и установлении с республикой дипломатических отношений заявила и Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/mid-abkhazii-napravil-pozdravlenie-v-mid-dnr-po-sluchayu-dnya-respubliki-1039051164.html

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