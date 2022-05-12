https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mid-abkhazii-pozdravil-mid-lnr-s-dnem-respubliki--1039064115.html
МИД Абхазии поздравил МИД ЛНР с Днем Республики
МИД Абхазии поздравил МИД ЛНР с Днем Республики
Восемь лет назад, 12 мая 2014 года, Луганская Народная Республика провозгласила независимость и объявила о выходе из состава Украины. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T11:09+0300
2022-05-12T11:09+0300
2022-05-12T11:13+0300
в абхазии
новости
лнр
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039062799_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_01e0cce60babd8785c9f4b36217d8377.jpg
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Луганской Народной Республики поздравительную ноту по случаю празднования Дня Республики.Ведомство также выразило уверенность в том, что в дальнейшем отношения между Абхазией и ЛНР будут активно развиваться на благо народов обеих республик.Впервые ЛНР отмечает День Республики в качестве независимого государства. В этот день восемь лет назад власти ЛНР объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума.21 февраля 2022 года независимость ЛНР признала Россия, а вслед за ней, 25 февраля о признании суверенитета ЛНР и установлении с республикой дипломатических отношений заявила и Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/mid-abkhazii-napravil-pozdravlenie-v-mid-dnr-po-sluchayu-dnya-respubliki-1039051164.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039062799_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_2e2685c434513030a95b5136aab7eb39.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, лнр, мид абхазии
МИД Абхазии поздравил МИД ЛНР с Днем Республики
11:09 12.05.2022 (обновлено: 11:13 12.05.2022)
Восемь лет назад, 12 мая 2014 года, Луганская Народная Республика провозгласила независимость и объявила о выходе из состава Украины.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило в МИД Луганской Народной Республики поздравительную ноту по случаю празднования Дня Республики.
"Проявив непоколебимое единство, народ Луганской Народной Республики сделал исторический выбор во имя жизни в свободной стране. Сегодня Луганская Народная Республика уверенно идет по выбранному пути", - говорится в поздравлении.
Ведомство также выразило уверенность в том, что в дальнейшем отношения между Абхазией и ЛНР будут активно развиваться на благо народов обеих республик.
Впервые ЛНР отмечает День Республики в качестве независимого государства. В этот день восемь лет назад власти ЛНР объявили о выходе из состава Украины по итогам народного референдума.
21 февраля 2022 года независимость ЛНР признала Россия, а вслед за ней, 25 февраля о признании суверенитета ЛНР и установлении с республикой дипломатических отношений заявила и Абхазия.