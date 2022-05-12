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Михаил Шуфутинский выступил в госпитале перед участниками военной спецоперации
Михаил Шуфутинский выступил в госпитале перед участниками военной спецоперации
В акции "Лучшим воинам мира" принимают участие известнейшие певцы, музыканты и деятели культуры. Выступая перед военнослужащими, находящимися на лечении или... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T13:39+0300
2022-05-12T13:39+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский выступил перед участниками военной спецоперации, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщает Министерство обороны России.После поздравления певец исполнил для военных несколько самых известных своих песен.Творческий вечер был частью акции "Лучшим воинам мира", запущенной Министерством обороны России. В рамках акции военнослужащих, раненных во время выполнения боевых задач, навещают в медучреждениях известные деятели культуры, науки и спорта.Помимо Шуфутинского, перед военными, находящимися на лечении и реабилитации после ранений, выступили солисты православного хора "Пересвет" и российский писатель Олег Рой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-14-reaktivnykh-snaryadov-sistemy-smerch-1039065394.html
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Михаил Шуфутинский выступил в госпитале перед участниками военной спецоперации
13:39 12.05.2022 (обновлено: 13:43 12.05.2022)
В акции "Лучшим воинам мира" принимают участие известнейшие певцы, музыканты и деятели культуры. Выступая перед военнослужащими, находящимися на лечении или реабилитации, они выражают им свою поддержку и поднимают боевой дух.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский выступил перед участниками военной спецоперации, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщает
Министерство обороны России.
"Я искренне желаю всего самого доброго и благодарен вам безмерно, как и все мои близкие, вся моя родня, вся наша страна! Низкий вам поклон!" – обратился Шуфутинский к военнослужащим и медиками.
После поздравления певец исполнил для военных несколько самых известных своих песен.
Творческий вечер был частью акции "Лучшим воинам мира", запущенной Министерством обороны России. В рамках акции военнослужащих, раненных во время выполнения боевых задач, навещают в медучреждениях известные деятели культуры, науки и спорта.
Помимо Шуфутинского, перед военными, находящимися на лечении и реабилитации после ранений, выступили солисты православного хора "Пересвет" и российский писатель Олег Рой.