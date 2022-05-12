https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-14-reaktivnykh-snaryadov-sistemy-smerch-1039065394.html

Российские средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов системы "Смерч"

Российские средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов системы "Смерч"

Целью военной спецоперации России стали денацификация и демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса от действий киевского режима. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T11:53+0300

2022-05-12T11:53+0300

2022-05-12T12:01+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч", сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО также сбили украинский беспилотник "Байрактар ТБ-2" в районе острова Змеиный и 13 дронов в небе над Харьковской и Днепропетровской областями и территориями Донецкой и Луганской Народных Республик.Ведомство сообщило, что высокоточными ударами российских ракет были поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в Черниговской области. В результате ударов было уничтожено более 320 националистов и 72 единицы военной техники.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.Помимо этого, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 405 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 пунктам управления, 26 артиллерийским подразделениям, уничтожили ЗРК С-300 в Харьковской области, три пусковые установки РСЗО "Смерч" и два склада боеприпасов.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках все виды войск ведут работу по подрыву боевого потенциала Украины, уничтожая военные объекты, технику и инфраструктуру страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/v-rossii-obnarodovali-novye-dannye-ob-opytakh-ssha-nad-zhitelyami-ukrainy-1039057235.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/zelenskiy-lichno-otdal-prikaz-ataki-na-zmeinyy-zayavil-istochnik-1039048180.html

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украина, россия, новости, министерство обороны рф, донбасс