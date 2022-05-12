https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/miroshnik-ostanovka-spetsoperatsii-privedet-k-otsrochke-voennoe-konflikta-1039077612.html

Мирошник: остановка спецоперации приведет к отсрочке военное конфликта

Мирошник: остановка спецоперации приведет к отсрочке военное конфликта

12 мая 2014 года Луганская Народная Республика объявила о своей независимости по итогам народного референдума. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T20:58+0300

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12 мая 2022 года ЛНР впервые за восемь лет отмечает День Республики в качестве признанного суверенного государства - независимость республик Донбасса была признана Россией 21 февраля 2022 года. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в интервью Sputnik рассказал о том, что в Луганске станет безопасно лишь после окончания военных действий, а угроза войны, по его словам, может исчезнуть только после ликвидации марионеточного киевского режима.Мирошник заявил, что украинские власти управляются извне, и именно это привело страну к тому состоянию, в котором она находится сейчас.Дипломат выразил надежду на скорое освобождение территории ЛНР и то, что к девятой годовщине провозглашения независимости многое уже удастся отстроить.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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