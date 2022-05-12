https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1039062150.html

МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков

МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков

Подозреваемый был задержан в ходе профилактических мероприятий, при себе у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом каннабис. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T11:32+0300

2022-05-12T11:32+0300

2022-05-12T11:32+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Эксперты криминалистического центра МВД республики определили, что изъятым веществом была марихуана.Уголовное дело против Артуша Сельвяна было возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1038979870.html

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мвд абхазии, новости, наркотики