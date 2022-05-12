https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1039062150.html
МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков
МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков
Подозреваемый был задержан в ходе профилактических мероприятий, при себе у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом каннабис. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T11:32+0300
2022-05-12T11:32+0300
2022-05-12T11:32+0300
в абхазии
мвд абхазии
новости
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/17/1032684443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_282b01951d6818f080da6a43f06f7e6f.jpg
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Эксперты криминалистического центра МВД республики определили, что изъятым веществом была марихуана.Уголовное дело против Артуша Сельвяна было возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1038979870.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/17/1032684443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8445e28e9822914ab7f90df3ba6f0f63.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, новости, наркотики
МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков
Подозреваемый был задержан в ходе профилактических мероприятий, при себе у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом каннабис.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
В ходе личного досмотра задержанный Артуш Сельвян собственноручно выдал сотрудникам правоохранительных органов сверток с веществом растительного происхождения.
Эксперты криминалистического центра МВД республики определили, что изъятым веществом была марихуана.
Уголовное дело против Артуша Сельвяна было возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде.