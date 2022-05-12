Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-19-maya-1039061978.html
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T09:21+0300
2022-05-12T09:59+0300
в мире
россия
новости
перелеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033251204_0:15:2985:1694_1920x0_80_0_0_14a7a84294e4d61313e2f2044261c19f.jpg
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033251204_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_4bb8f5c2e78d62dad228145be583dece.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, новости, перелеты

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая

09:21 12.05.2022 (обновлено: 09:59 12.05.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие терминала С аэропорта Шереметьево
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Ограничения касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 10.05.2022
В Абхазии
Эшба: санкции против Росавиации скажутся на запуске сухумского аэропорта
10 мая, 15:47
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0