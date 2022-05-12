https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-19-maya-1039061978.html

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T09:21+0300

2022-05-12T09:21+0300

2022-05-12T09:59+0300

в мире

россия

новости

перелеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033251204_0:15:2985:1694_1920x0_80_0_0_14a7a84294e4d61313e2f2044261c19f.jpg

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, перелеты