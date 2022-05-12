https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-19-maya-1039061978.html
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T09:21+0300
2022-05-12T09:21+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html
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в мире, россия, новости, перелеты
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 19 мая
09:21 12.05.2022 (обновлено: 09:59 12.05.2022)
После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация признала небезопасной территорию ряда аэропортов, полеты в них были ограничены.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
Ограничения касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпании организовывают перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине и с тех пор несколько раз продлевались.