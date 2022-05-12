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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T16:37+0300

2022-05-12T16:37+0300

2022-05-12T16:37+0300

в абхазии

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В пятницу, 13 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости