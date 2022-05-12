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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T16:37+0300
2022-05-12T16:37+0300
2022-05-12T16:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В пятницу, 13 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В пятницу, 13 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-90%.