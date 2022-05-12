https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/rossiyskie-rakety-unichtozhili-chetyre-punkta-upravleniya-vsu-1039078878.html
Российские ракеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ
Российские ракеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T21:53+0300
2022-05-12T21:53+0300
2022-05-12T21:53+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские воздушно-космические силы за день уничтожили четыре пункта управления на Украине, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 45 районов сосредоточения украинской живой силы и техники и хранилище топлива для военных машин в районе Врубовки в ЛНР.Минобороны заявило, что артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и пусковую установку ЗРК С-300 в Харьковской области.Также средствами ПВО были уничтожены пять украинских дронов и 10 реактивных снарядов РСЗО "Смерч". Кроме того, в воздухе над островом Змеиный был сбит беспилотник и перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Для этого российские войска выполняют задачу по демилитаризации и денацификации Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html
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украина, россия, новости, общественный совет при минобороны рф
Российские ракеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Российские воздушно-космические силы за день уничтожили четыре пункта управления на Украине, сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники", - говорится в сообщении ведомства.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 45 районов сосредоточения украинской живой силы и техники и хранилище топлива для военных машин в районе Врубовки в ЛНР.
Минобороны заявило, что артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и пусковую установку ЗРК С-300 в Харьковской области.
Также средствами ПВО были уничтожены пять украинских дронов и 10 реактивных снарядов РСЗО "Смерч". Кроме того, в воздухе над островом Змеиный был сбит беспилотник и перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".
24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Для этого российские войска выполняют задачу по демилитаризации и денацификации Украины.