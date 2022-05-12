https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/rossiyskie-rakety-unichtozhili-chetyre-punkta-upravleniya-vsu-1039078878.html

Российские ракеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ

Российские ракеты уничтожили четыре пункта управления ВСУ

Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T21:53+0300

2022-05-12T21:53+0300

2022-05-12T21:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

новости

общественный совет при минобороны рф

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские воздушно-космические силы за день уничтожили четыре пункта управления на Украине, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 45 районов сосредоточения украинской живой силы и техники и хранилище топлива для военных машин в районе Врубовки в ЛНР.Минобороны заявило, что артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и пусковую установку ЗРК С-300 в Харьковской области.Также средствами ПВО были уничтожены пять украинских дронов и 10 реактивных снарядов РСЗО "Смерч". Кроме того, в воздухе над островом Змеиный был сбит беспилотник и перехвачены три баллистические ракеты "Точка-У".24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Для этого российские войска выполняют задачу по демилитаризации и денацификации Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html

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украина, россия, новости, общественный совет при минобороны рф