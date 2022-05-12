https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/tseremoniya-vozlozheniya-tsvetov-k-pamyatniku-bagratu-shinkuba-proshla-v-sukhume-1039063105.html

Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме

Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме

Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и... 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T10:39+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в честь 105-летия со дня его рождения состоялась в Сухуме 12 мая. Помимо возложения цветов, церемония включала в себя чтение самых знаковых стихотворений Шинкуба – строки зачитывали абхазские поэты и школьники.Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что мероприятия в честь дня рождения великого абхазского писателя традиционно проходят каждый год. Баграт Шинкуба сочетал творческую работу с политической деятельностью – за свою долгую жизнь писатель успел поработать в государственных структурах. Абхазоу подчеркнул, что творчество Шинкуба многогранно, он писал и стихи, и крупные прозаические произведения, а его труды переведены на множество языков. Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-abkhazii-uchredyat-mezhdunarodnyy-festival-imeni-bagrata-shinkuba-1036089754.html

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