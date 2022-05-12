Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме
10:39 12.05.2022 (обновлено: 11:05 12.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграта Шинкуба прошло 105 лет.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в честь 105-летия со дня его рождения состоялась в Сухуме 12 мая.
В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания, а также представители творческой и научной интеллигенции, родственники поэта, учащиеся сухумских школ.
Помимо возложения цветов, церемония включала в себя чтение самых знаковых стихотворений Шинкуба – строки зачитывали абхазские поэты и школьники.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что мероприятия в честь дня рождения великого абхазского писателя традиционно проходят каждый год.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба сочетал творческую работу с политической деятельностью – за свою долгую жизнь писатель успел поработать в государственных структурах. Абхазоу подчеркнул, что творчество Шинкуба многогранно, он писал и стихи, и крупные прозаические произведения, а его труды переведены на множество языков.
27 октября 2021, 21:21
Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.