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Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме
Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме
Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и... 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T10:39+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в честь 105-летия со дня его рождения состоялась в Сухуме 12 мая. Помимо возложения цветов, церемония включала в себя чтение самых знаковых стихотворений Шинкуба – строки зачитывали абхазские поэты и школьники.Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что мероприятия в честь дня рождения великого абхазского писателя традиционно проходят каждый год. Баграт Шинкуба сочетал творческую работу с политической деятельностью – за свою долгую жизнь писатель успел поработать в государственных структурах. Абхазоу подчеркнул, что творчество Шинкуба многогранно, он писал и стихи, и крупные прозаические произведения, а его труды переведены на множество языков. Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-abkhazii-uchredyat-mezhdunarodnyy-festival-imeni-bagrata-shinkuba-1036089754.html
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баграт шинкуба, новости, сухум, абхазия

Церемония возложения цветов к памятнику Баграту Шинкуба прошла в Сухуме

10:39 12.05.2022 (обновлено: 11:05 12.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграта Шинкуба прошло 105 лет.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в честь 105-летия со дня его рождения состоялась в Сухуме 12 мая.
В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания, а также представители творческой и научной интеллигенции, родственники поэта, учащиеся сухумских школ.
Помимо возложения цветов, церемония включала в себя чтение самых знаковых стихотворений Шинкуба – строки зачитывали абхазские поэты и школьники.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, что мероприятия в честь дня рождения великого абхазского писателя традиционно проходят каждый год.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба

Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возложение цветов у памятника Баграту Шинкуба

2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у памятника Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба сочетал творческую работу с политической деятельностью – за свою долгую жизнь писатель успел поработать в государственных структурах. Абхазоу подчеркнул, что творчество Шинкуба многогранно, он писал и стихи, и крупные прозаические произведения, а его труды переведены на множество языков.
Баграт Шинкуба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
В Абхазии
В Абхазии учредят международный фестиваль имени Баграта Шинкуба
27 октября 2021, 21:21
Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.
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