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Гунба провел заседание по вопросам упрощения перехода абхазо-российской границы
Гунба провел заседание по вопросам упрощения перехода абхазо-российской границы
В связи с началом военной спецоперации на Украине и закрытием границ для россиян в Абхазии ожидается рекордный приток туристов в период курортного сезона. 12.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-12T14:44+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание рабочей группы по вопросам, связанным с упрощением пересечения государственной границы между Россией и Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.По итогам заседания руководителям профильных ведомств было поручено разработать предложения по упрощению пересечения государственной границы во время летнего курортного сезона для дальнейшего их обсуждения в межведомственном формате.Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.В сутки границу по реке Псоу пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц. Это создает большие очереди на границе, особенно в пик сезона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/vitse-prezident-zaymetsya-voprosami-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039057781.html
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Гунба провел заседание по вопросам упрощения перехода абхазо-российской границы
14:44 12.05.2022 (обновлено: 16:20 12.05.2022)
В связи с началом военной спецоперации на Украине и закрытием границ для россиян в Абхазии ожидается рекордный приток туристов в период курортного сезона.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание рабочей группы по вопросам, связанным с упрощением пересечения государственной границы между Россией и Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Во встрече приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, руководители СГБ, МВД, МИД и Министерства юстиции.
По итогам заседания руководителям профильных ведомств было поручено разработать предложения по упрощению пересечения государственной границы во время летнего курортного сезона для дальнейшего их обсуждения в межведомственном формате.
Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.
В сутки границу по реке Псоу пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц. Это создает большие очереди на границе, особенно в пик сезона.