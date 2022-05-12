https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/zasedanie-po-voprosam-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proshlo-v-kabmine-1039069312.html

Гунба провел заседание по вопросам упрощения перехода абхазо-российской границы

Гунба провел заседание по вопросам упрощения перехода абхазо-российской границы

В связи с началом военной спецоперации на Украине и закрытием границ для россиян в Абхазии ожидается рекордный приток туристов в период курортного сезона. 12.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-12T14:44+0300

2022-05-12T14:44+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание рабочей группы по вопросам, связанным с упрощением пересечения государственной границы между Россией и Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.По итогам заседания руководителям профильных ведомств было поручено разработать предложения по упрощению пересечения государственной границы во время летнего курортного сезона для дальнейшего их обсуждения в межведомственном формате.Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.В сутки границу по реке Псоу пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц. Это создает большие очереди на границе, особенно в пик сезона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/vitse-prezident-zaymetsya-voprosami-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039057781.html

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