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Вице-президент займется вопросами упрощения перехода абхазо-российской границы
Вице-президент займется вопросами упрощения перехода абхазо-российской границы
Абхазо-российскую границу ежесуточно пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных... 11.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-11T18:45+0300
2022-05-11T18:48+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений для упрощения пересечения абхазо-российской границы, ее возглавит вице-президент Бадра Гунба, сообщается на сайте главы государства.В среду Бжания провел совещание по разработке комплекса мер, способствующих упрощению перехода госграницы россиянами, ввиду предстоящего турсезона. Этим летом Абхазия ожидает беспрецедентного потока отдыхающих. Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов Бжания в Москву.Российская сторона планирует реконструировать МАПП "Адлер" на абхазо-российской границе для увеличения ее пропускной способности, проектно-изыскательские работы начнут уже в текущем году, завершение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/tamozhennye-sluzhby-rossii-i-abkhazii-obsudili-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1038772177.html
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новости, государственная граница, россия, отдых в абхазии, туристы

Вице-президент займется вопросами упрощения перехода абхазо-российской границы

18:45 11.05.2022 (обновлено: 18:48 11.05.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Граница Абхазии и России с воздуха
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Абхазо-российскую границу ежесуточно пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки, это создает большие очереди на границе, особенно в пик сезона.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений для упрощения пересечения абхазо-российской границы, ее возглавит вице-президент Бадра Гунба, сообщается на сайте главы государства.
В среду Бжания провел совещание по разработке комплекса мер, способствующих упрощению перехода госграницы россиянами, ввиду предстоящего турсезона. Этим летом Абхазия ожидает беспрецедентного потока отдыхающих.
"Он в разы превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы, особенно на участке МАПП Адлер, на который приходятся основные нагрузки",- сказал президент на совещании.
Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов Бжания в Москву.
На МАПП Адлер прошла рабочая встреча Государственного таможенного комитета Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
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Российская сторона планирует реконструировать МАПП "Адлер" на абхазо-российской границе для увеличения ее пропускной способности, проектно-изыскательские работы начнут уже в текущем году, завершение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год.
В Абхазии
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