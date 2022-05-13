https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/abkhazskie-studenty-oboshli-komandu-mgu-na-olimpiade-po-istorii-ekonomicheskikh-ucheniy-1039094917.html

Абхазские студенты обошли команду МГУ на олимпиаде по истории экономических учений

Абхазские студенты обошли команду МГУ на олимпиаде по истории экономических учений

Абхазские студенты участвуют в интеллектуальном конкурсе с 2016 года, их подготовкой занимаются преподаватели АГУ. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T20:16+0300

2022-05-13T20:16+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Студенты Абхазского государственного университета обошли команду МГУ в международной олимпиаде по истории экономических учений, организованной Финансовым университетом при правительстве России. Об этом сообщает пресс-служба АГУ. Помимо студентов АГУ, за победу боролись команды из ведущих университетов России, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и Приднестровья.Олимпиада по истории экономических учений проводится ежегодно, с 2016 года в ней принимают участие и абхазские студенты, которые неизменно показывают высокие результаты, высокий уровень их знаний отмечают члены жюри.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/agu-predlozhil-novuyu-skhemu-uproschennogo-postupleniya-v-vuz-1039045263.html

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