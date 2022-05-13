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Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна
Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна
Турнир среди мужских команд приурочен к 95-летию со дня рождения Роберта Диленяна, он пройдет в Сухуме с 13 по 15 мая. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T16:56+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил церемонию открытия волейбольного турнира памяти заслуженного советского и абхазского тренера Роберта Диленяна, сообщает пресс-служба главы государства. На церемонии также присутствовал один из воспитанников знаменитого тренера – олимпийский чемпион по волейболу и двукратный чемпион мира Владимир Дорохов, которому глава государства вручил памятную монету Банка Абхазии "Аиааира", на открытии также присутствовали сын и внук Роберта Диленяна.Роберт Диленян – заслуженный тренер СССР и Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Среди его воспитанников шесть мастеров спорта СССР, 10 мастеров спорта Абхазии и даже олимпийские чемпионы Владимир Дорохов и Станислав Люгайло.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/abkhazskiy-klub-mozhet-voyti-v-chislo-uchastnikov-fnl-2-1038979682.html
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аслан бжания, спорт, абхазия

Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна

16:56 13.05.2022 (обновлено: 17:13 13.05.2022)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуАслан Бжания посетил открытие турнира памяти заслуженного тренера СССР Роберта Диленяна
Аслан Бжания посетил открытие турнира памяти заслуженного тренера СССР Роберта Диленяна - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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Турнир среди мужских команд приурочен к 95-летию со дня рождения Роберта Диленяна, он пройдет в Сухуме с 13 по 15 мая.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил церемонию открытия волейбольного турнира памяти заслуженного советского и абхазского тренера Роберта Диленяна, сообщает пресс-служба главы государства.

В соревнованиях принимают участие пять команд. Две из них из Абхазии, две – из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, еще одна – команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

На церемонии также присутствовал один из воспитанников знаменитого тренера – олимпийский чемпион по волейболу и двукратный чемпион мира Владимир Дорохов, которому глава государства вручил памятную монету Банка Абхазии "Аиааира", на открытии также присутствовали сын и внук Роберта Диленяна.
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Роберт Диленян – заслуженный тренер СССР и Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Среди его воспитанников шесть мастеров спорта СССР, 10 мастеров спорта Абхазии и даже олимпийские чемпионы Владимир Дорохов и Станислав Люгайло.
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