https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/aslan-bzhaniya-posetil-otkrytie-voleybolnogo-turnira-pamyati-roberta-dilenyana-1039092161.html
Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна
Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна
Турнир среди мужских команд приурочен к 95-летию со дня рождения Роберта Диленяна, он пройдет в Сухуме с 13 по 15 мая. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T16:56+0300
2022-05-13T16:56+0300
2022-05-13T17:13+0300
в абхазии
аслан бжания
спорт
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039091165_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_bdc505248d745a314d04715f0ed6ba5e.jpg
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил церемонию открытия волейбольного турнира памяти заслуженного советского и абхазского тренера Роберта Диленяна, сообщает пресс-служба главы государства. На церемонии также присутствовал один из воспитанников знаменитого тренера – олимпийский чемпион по волейболу и двукратный чемпион мира Владимир Дорохов, которому глава государства вручил памятную монету Банка Абхазии "Аиааира", на открытии также присутствовали сын и внук Роберта Диленяна.Роберт Диленян – заслуженный тренер СССР и Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Среди его воспитанников шесть мастеров спорта СССР, 10 мастеров спорта Абхазии и даже олимпийские чемпионы Владимир Дорохов и Станислав Люгайло.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/abkhazskiy-klub-mozhet-voyti-v-chislo-uchastnikov-fnl-2-1038979682.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039091165_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_e9edab7d58c5054e649b709005b1b5ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, спорт, абхазия
Аслан Бжания посетил открытие волейбольного турнира памяти Роберта Диленяна
16:56 13.05.2022 (обновлено: 17:13 13.05.2022)
Турнир среди мужских команд приурочен к 95-летию со дня рождения Роберта Диленяна, он пройдет в Сухуме с 13 по 15 мая.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил церемонию открытия волейбольного турнира памяти заслуженного советского и абхазского тренера Роберта Диленяна, сообщает
пресс-служба главы государства.
В соревнованиях принимают участие пять команд. Две из них из Абхазии, две – из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, еще одна – команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
На церемонии также присутствовал один из воспитанников знаменитого тренера – олимпийский чемпион по волейболу и двукратный чемпион мира Владимир Дорохов, которому глава государства вручил памятную монету Банка Абхазии "Аиааира", на открытии также присутствовали сын и внук Роберта Диленяна.
Роберт Диленян – заслуженный тренер СССР и Абхазии, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Среди его воспитанников шесть мастеров спорта СССР, 10 мастеров спорта Абхазии и даже олимпийские чемпионы Владимир Дорохов и Станислав Люгайло.