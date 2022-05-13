https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/aslan-bzhaniya-provel-peregovory-s-rossiyskimi-deputatami-1039095431.html

Аслан Бжания провел переговоры с российскими депутатами

Аслан Бжания провел переговоры с российскими депутатами

Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и его заместитель Зураб Каджая. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T20:52+0300

2022-05-13T20:52+0300

2022-05-13T20:52+0300

в абхазии

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с депутатами Государственной Думы России Андреем Картаполовым и Олегом Колесниковым, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе связанные с упрощением перехода абхазо-российской границы, и выразили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении стратегического партнерства.Ранее российские депутаты встречались с представителями абхазского Народного собрания, с которыми также обсудили вопросы межпарламентского и межгосударственного взаимодействия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lasha-ashuba-vstretilsya-s-deputatami-gosdumy-rossii-1039094742.html

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аслан бжания, госдума рф, новости