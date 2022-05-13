https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lasha-ashuba-vstretilsya-s-deputatami-gosdumy-rossii-1039094742.html

Лаша Ашуба встретился с депутатами Госдумы России

Лаша Ашуба встретился с депутатами Госдумы России

Абхазские и российские депутаты обсудили вопросы межгосударственного и межпарламентского взаимодействия. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T19:51+0300

2022-05-13T19:51+0300

2022-05-13T19:51+0300

в абхазии

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба провел встречу с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и членом комитета Думы по защите конкуренции Олегом Колесниковым, сообщает пресс-служба абхазского Парламента. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического развития Абхазии, в том числе и связанные с этим возможности упрощения пересечения границы по реке Псоу и возобновление авиасообщения между Абхазией и Россией.Российские депутаты выразили готовность к дальнейшему укреплению межпарламентских связей, в том числе и в рамках взаимодействия комиссии Народного собрания по сотрудничеству с Госдумой России - ее состав будет сформирован в ближайшее время.На встрече также присутствовали депутаты Народного Собрания Темур Шенгелия и Инар Гицба и руководитель аппарата Парламента Вадим Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/zasedanie-po-voprosam-uproscheniya-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-proshlo-v-kabmine-1039069312.html

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парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости, ашуба лаша, госдума рф