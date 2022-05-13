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Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Через таможенную границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Пошлины не уплачиваются, если... 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T14:22+0300
2022-05-13T15:08+0300
в абхазии
контрабанда
государственная граница
таможенный контроль
новости
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Незадекларированная табачная продукция была изъята в зоне таможенного контроля сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Также ГТК сообщил, что во время досмотра другого транспортного средства, также следовавшего из России и управляемого российским гражданином, в салоне было обнаружено и изъято 490 электронных сигарет.Материалы по административным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/kontrabandu-stoimostyu-bolee-100-tysyach-rubley-obnaruzhili-v-poezde-moskva-sukhum-1039084944.html
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контрабанда, государственная граница, таможенный контроль, новости

Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе

14:22 13.05.2022 (обновлено: 15:08 13.05.2022)
© Foto / Таможенный комитет РАКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
© Foto / Таможенный комитет РА
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Через таможенную границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Пошлины не уплачиваются, если объем табачной продукции не превышает 200 единиц.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Незадекларированная табачная продукция была изъята в зоне таможенного контроля сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.

Пачки, в которых содержалось 6440 сигарет, были найдены в ходе досмотра багажника автомобиля, выезжавшего из России. За рулем был гражданин Абхазии. Контрабандная продукция была изъята.

Также ГТК сообщил, что во время досмотра другого транспортного средства, также следовавшего из России и управляемого российским гражданином, в салоне было обнаружено и изъято 490 электронных сигарет.
Материалы по административным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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