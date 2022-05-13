https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/bolee-shesti-tysyach-pachek-sigaret-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1039088004.html

Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Более шести тысяч сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Через таможенную границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Пошлины не уплачиваются, если... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T14:22+0300

2022-05-13T14:22+0300

2022-05-13T15:08+0300

в абхазии

контрабанда

государственная граница

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Незадекларированная табачная продукция была изъята в зоне таможенного контроля сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Также ГТК сообщил, что во время досмотра другого транспортного средства, также следовавшего из России и управляемого российским гражданином, в салоне было обнаружено и изъято 490 электронных сигарет.Материалы по административным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/kontrabandu-stoimostyu-bolee-100-tysyach-rubley-obnaruzhili-v-poezde-moskva-sukhum-1039084944.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

контрабанда, государственная граница, таможенный контроль, новости