https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/deyatelnost-fonda-sorosa-v-armenii-khotyat-zapretit-1039086276.html

Деятельность фонда Сороса в Армении хотят запретить

Деятельность фонда Сороса в Армении хотят запретить

Армянские адвокаты решили обратиться в суд из-за тяжелой ситуации в стране и необходимости немедленного прекращения деятельности фонда, который они... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T12:58+0300

2022-05-13T12:58+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Группа армянских адвокатов выступает за запрет деятельности фонда Сороса на территории страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление адвоката Тиграна Атанесяна.Адвокат добавил, что "соросовцы" поддерживали волнения в Армении в 2018 году и выступают "с заказными заявлениями" за передачу территории Арцаха Азербайджану.По словам Атанесяна, адвокаты обратятся в суд, который в рамках закона может ликвидировать фонд, если его деятельность ставит под угрозу безопасность государства и общества, общественный порядок, здоровье и нравы общества, права и свободы других.Фонды "Открытое общество" основаны американским миллиардером Джорджем Соросом, его заявленная цель – содействие правосудию, образованию, здравоохранению и независимым СМИ. Фонды работают по всему миру, в том числе вели деятельность в России и странах СНГ.В 2015 году Генпрокуратура России признала фонд нежелательной организацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/armyanskaya-oppozitsiya-perekryla-ulitsy-erevana-1038936962.html

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