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Деятельность фонда Сороса в Армении хотят запретить
Деятельность фонда Сороса в Армении хотят запретить
Армянские адвокаты решили обратиться в суд из-за тяжелой ситуации в стране и необходимости немедленного прекращения деятельности фонда, который они... 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T12:58+0300
2022-05-13T12:58+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Группа армянских адвокатов выступает за запрет деятельности фонда Сороса на территории страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление адвоката Тиграна Атанесяна.Адвокат добавил, что "соросовцы" поддерживали волнения в Армении в 2018 году и выступают "с заказными заявлениями" за передачу территории Арцаха Азербайджану.По словам Атанесяна, адвокаты обратятся в суд, который в рамках закона может ликвидировать фонд, если его деятельность ставит под угрозу безопасность государства и общества, общественный порядок, здоровье и нравы общества, права и свободы других.Фонды "Открытое общество" основаны американским миллиардером Джорджем Соросом, его заявленная цель – содействие правосудию, образованию, здравоохранению и независимым СМИ. Фонды работают по всему миру, в том числе вели деятельность в России и странах СНГ.В 2015 году Генпрокуратура России признала фонд нежелательной организацией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/armyanskaya-oppozitsiya-perekryla-ulitsy-erevana-1038936962.html
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Деятельность фонда Сороса в Армении хотят запретить
12:58 13.05.2022 (обновлено: 13:04 13.05.2022)
Армянские адвокаты решили обратиться в суд из-за тяжелой ситуации в стране и необходимости немедленного прекращения деятельности фонда, который они рассматривают как "иностранную агентурную сеть".
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Группа армянских адвокатов выступает за запрет деятельности фонда Сороса на территории страны, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на заявление адвоката Тиграна Атанесяна.
"Пример нашего государства ясно показывает, что на самом деле этот фонд и его бенефициары-соросовцы крайне далеки от реальной цели построить гражданское общество. Реальная цель этого фонда – фактическое уничтожение конкретного государства, с далеко идущими и расчетливыми политическими целями", – написал Атанесян.
Адвокат добавил, что "соросовцы" поддерживали волнения в Армении в 2018 году и выступают "с заказными заявлениями" за передачу территории Арцаха Азербайджану.
По словам Атанесяна, адвокаты обратятся в суд, который в рамках закона может ликвидировать фонд, если его деятельность ставит под угрозу безопасность государства и общества, общественный порядок, здоровье и нравы общества, права и свободы других.
Фонды "Открытое общество" основаны американским миллиардером Джорджем Соросом, его заявленная цель – содействие правосудию, образованию, здравоохранению и независимым СМИ. Фонды работают по всему миру, в том числе вели деятельность в России и странах СНГ.
В 2015 году Генпрокуратура России признала фонд нежелательной организацией.