https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/ekaterina-guseva-prisoedinilas-k-aktsii-luchshim-voinam-mira-1039089679.html

Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"

Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"

Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T15:30+0300

2022-05-13T15:30+0300

2022-05-13T15:46+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российская актриса и певица Екатерина Гусева приняла участие в акции "Лучшим воинам мира", сообщает сайт ведомства.На творческом вечере в военном клиническом госпитале имени Мандрыка артистка исполнила несколько песен о жизни, весне и любви перед участниками военной спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию.Екатерина Гусева – заслуженная артистка России, певица и актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в телесериалах "Бригада" и "Есенин". Также она исполняла главные роли в мюзиклах "Анна Каренина", "Граф Орлов" в Московском театре оперетты и "Иисус Христос – суперзвезда" в театре имени Моссовета.Цель акции "Лучшим воинам мира", организованной Минобороны России, – поддержка военных, пострадавших в ходе выполнения задач во время спецоперации на Украине. В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mikhail-shufutinskiy-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-voennoy-spetsoperatsii-1039067914.html

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