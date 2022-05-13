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Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"
Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"
Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе... 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T15:30+0300
2022-05-13T15:30+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российская актриса и певица Екатерина Гусева приняла участие в акции "Лучшим воинам мира", сообщает сайт ведомства.На творческом вечере в военном клиническом госпитале имени Мандрыка артистка исполнила несколько песен о жизни, весне и любви перед участниками военной спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию.Екатерина Гусева – заслуженная артистка России, певица и актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в телесериалах "Бригада" и "Есенин". Также она исполняла главные роли в мюзиклах "Анна Каренина", "Граф Орлов" в Московском театре оперетты и "Иисус Христос – суперзвезда" в театре имени Моссовета.Цель акции "Лучшим воинам мира", организованной Минобороны России, – поддержка военных, пострадавших в ходе выполнения задач во время спецоперации на Украине. В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mikhail-shufutinskiy-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-voennoy-spetsoperatsii-1039067914.html
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в мире, министерство обороны рф, новости
Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"
15:30 13.05.2022 (обновлено: 15:46 13.05.2022)
Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Российская актриса и певица Екатерина Гусева приняла участие в акции "Лучшим воинам мира", сообщает
сайт ведомства.
На творческом вечере в военном клиническом госпитале имени Мандрыка артистка исполнила несколько песен о жизни, весне и любви перед участниками военной спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию.
"Хочу выразить вам это чувство от себя и от детей своих, от мамы с мужем, и от всей нашей родной страны, низко поклониться вам. Поблагодарить вас! Вы наша защита, наша гордость! Мы вас очень любим, ценим, боготворим!" – сказала Гусева со сцены.
Екатерина Гусева – заслуженная артистка России, певица и актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в телесериалах "Бригада" и "Есенин". Также она исполняла главные роли в мюзиклах "Анна Каренина", "Граф Орлов" в Московском театре оперетты и "Иисус Христос – суперзвезда" в театре имени Моссовета.
Цель акции "Лучшим воинам мира", организованной Минобороны России, – поддержка военных, пострадавших в ходе выполнения задач во время спецоперации на Украине. В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта.