https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-sochi-1039087547.html

ФСБ России предотвратила теракт в Сочи

ФСБ России предотвратила теракт в Сочи

Задержанный российский гражданин состоял в запрещенном в России террористическом движении "Колумбайн" и хотел убить более 50 человек из револьвера и... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T13:58+0300

2022-05-13T13:58+0300

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сочи

россия

терроризм

фсб

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В его доме в ходе обыска были обнаружены и изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и нарисованная от руки схема планируемого преступления.Массовое убийство в школе "Колумбайн" в США произошло в 1999 году, тогда двое учеников старших классов расстреляли 13 человек, ранили еще 23 человек и застрелились. Трагедия получила широкий резонанс и породила множество подражателей. В России движение "Колумбайн" было признано террористическим.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/administratora-zapreschennogo-v-rossii-pablika-kolumbayn-zaderzhali-v-sochi--1038242677.html

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сочи, россия, терроризм, фсб