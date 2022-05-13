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ФСБ России предотвратила теракт в Сочи
ФСБ России предотвратила теракт в Сочи
Задержанный российский гражданин состоял в запрещенном в России террористическом движении "Колумбайн" и хотел убить более 50 человек из револьвера и... 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T13:58+0300
2022-05-13T13:58+0300
2022-05-13T14:44+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В его доме в ходе обыска были обнаружены и изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и нарисованная от руки схема планируемого преступления.Массовое убийство в школе "Колумбайн" в США произошло в 1999 году, тогда двое учеников старших классов расстреляли 13 человек, ранили еще 23 человек и застрелились. Трагедия получила широкий резонанс и породила множество подражателей. В России движение "Колумбайн" было признано террористическим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/administratora-zapreschennogo-v-rossii-pablika-kolumbayn-zaderzhali-v-sochi--1038242677.html
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сочи, россия, терроризм, фсб
ФСБ России предотвратила теракт в Сочи
13:58 13.05.2022 (обновлено: 14:44 13.05.2022)
Задержанный российский гражданин состоял в запрещенном в России террористическом движении "Колумбайн" и хотел убить более 50 человек из револьвера и "перестрелять раненых".
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный тридцатилетний россиянин, сторонник неонацизма и идеологии массовых убийств, сообщил, что 9 мая планировал расстрелять более 50 человек из револьвера.
В его доме в ходе обыска были обнаружены и изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и нарисованная от руки схема планируемого преступления.
Массовое убийство в школе "Колумбайн" в США произошло в 1999 году, тогда двое учеников старших классов расстреляли 13 человек, ранили еще 23 человек и застрелились.
Трагедия получила широкий резонанс и породила множество подражателей. В России движение "Колумбайн" было признано террористическим.