https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-na-leto-1039082956.html

Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей на лето

Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей на лето

В связи с закрытием границ для российских туристов в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T11:42+0300

2022-05-13T11:42+0300

2022-05-13T11:42+0300

в абхазии

гагра

отдых

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных городов для бронирования отелей во время летнего отпуска по версии сайта Tvil.ru.В десятке самых популярных направления для российских туристов Гагра заняла четвертое место. Популярностью среди туристов традиционно пользуются российские черноморские курорты – Сочи и Анапа, а также столицы – Москва и Санкт-Петербург.В среднем на проживание российские туристы тратят от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки.Самым дорогим вариантом оказался Санкт-Петербург, средняя стоимость ночи в отеле там составляет почти четыре тысячи рублей, самым доступным – Пятигорск, суточное проживание там обойдется чуть больше, чем в две тысячи рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gagra-stala-odnim-iz-samykh-romantichnykh-mest-dlya-puteshestviy-v-mae-1038878036.html

гагра

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гагра, отдых, новости