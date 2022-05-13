https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-na-leto-1039082956.html
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей на лето
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей на лето
В связи с закрытием границ для российских туристов в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T11:42+0300
2022-05-13T11:42+0300
2022-05-13T11:42+0300
в абхазии
гагра
отдых
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных городов для бронирования отелей во время летнего отпуска по версии сайта Tvil.ru.В десятке самых популярных направления для российских туристов Гагра заняла четвертое место. Популярностью среди туристов традиционно пользуются российские черноморские курорты – Сочи и Анапа, а также столицы – Москва и Санкт-Петербург.В среднем на проживание российские туристы тратят от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки.Самым дорогим вариантом оказался Санкт-Петербург, средняя стоимость ночи в отеле там составляет почти четыре тысячи рублей, самым доступным – Пятигорск, суточное проживание там обойдется чуть больше, чем в две тысячи рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gagra-stala-odnim-iz-samykh-romantichnykh-mest-dlya-puteshestviy-v-mae-1038878036.html
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гагра, отдых, новости
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей на лето
В связи с закрытием границ для российских туристов в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Гагра вошла в пятерку самых популярных городов для бронирования отелей во время летнего отпуска по версии
сайта Tvil.ru.
В десятке самых популярных направления для российских туристов Гагра заняла четвертое место.
Популярностью среди туристов традиционно пользуются российские черноморские курорты – Сочи и Анапа, а также столицы – Москва и Санкт-Петербург.
Десять популярных городов для бронирований отелей на лето 2022:
Город
Средняя стоимость ночи в отеле
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
2 992 рубля
9 ночей
Анапа
2 928 рублей
10 ночей
Санкт-Петербург
3 764 рубля
5 ночей
Гагра
2 799 рублей
8 ночей
Москва
2 913 рублей
3 ночи
Казань
3 575 рублей
4 ночи
Ростов-на-Дону
2 693 рубля
1 ночь
Пятигорск
2 171 рубль
4 ночи
Кисловодск
2 753 рубля
8 ночей
Соль-Илецк
2 337 рублей
7 ночей
В среднем на проживание российские туристы тратят от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки.
Самым дорогим вариантом оказался Санкт-Петербург, средняя стоимость ночи в отеле там составляет почти четыре тысячи рублей, самым доступным – Пятигорск, суточное проживание там обойдется чуть больше, чем в две тысячи рублей.