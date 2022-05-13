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Крупную партию наркотиков изъяли у гражданина Узбекистана в Сухуме
Крупную партию наркотиков изъяли у гражданина Узбекистана в Сухуме
Подозреваемый приобрел крупную партию сильнодействующего вещества метадон с целью дальнейшей реализации в Сухуме. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T09:35+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Крупную партию наркотиков, подготовленных к реализации, изъяли сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум у гражданина Узбекистана Акмаджона Юсупжонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно справке экспертно-криминалистического центра, белое кристалообразное вещество из пакета оказалось наркотическим веществом метадон весом порядка 75 граммов.Юсупджонов пояснил, что через мобильное приложение WhatsApp он получил от неустановленного абонента геолокацию размещения тайной закладки с наркотиками, которые приобрел для дальнейшего распространения путем размещения закладок в Сухуме. За каждую закладку он должен был получить 300 рублей. Против гражданина Юсупджонова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических веществ в особо крупном размере).12 мая Сухумский городской суд избрал в отношении Юсупджонова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Предварительное следствие по делу продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1039062150.html
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мвд абхазии, новости, наркотики

Крупную партию наркотиков изъяли у гражданина Узбекистана в Сухуме

09:35 13.05.2022 (обновлено: 10:11 13.05.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения И. Гаврикову, попавшему в ДТП с автобусами военных
Избрание меры пресечения И. Гаврикову, попавшему в ДТП с автобусами военных - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Подозреваемый приобрел крупную партию сильнодействующего вещества метадон с целью дальнейшей реализации в Сухуме.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Крупную партию наркотиков, подготовленных к реализации, изъяли сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум у гражданина Узбекистана Акмаджона Юсупжонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

9 мая Юсупжонов был задержан и доставлен в управление милиции для проведения оперативных мероприятий, в ходе которых при нем был обнаружен черный, обернутый скотчем пакет, в котором хранилось 196 заизолированных свертков.

Согласно справке экспертно-криминалистического центра, белое кристалообразное вещество из пакета оказалось наркотическим веществом метадон весом порядка 75 граммов.
Юсупджонов пояснил, что через мобильное приложение WhatsApp он получил от неустановленного абонента геолокацию размещения тайной закладки с наркотиками, которые приобрел для дальнейшего распространения путем размещения закладок в Сухуме. За каждую закладку он должен был получить 300 рублей.
Машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2022
В Абхазии
МВД Абхазии возбудило дело по факту незаконного хранения наркотиков
Вчера, 11:32
Против гражданина Юсупджонова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических веществ в особо крупном размере).
12 мая Сухумский городской суд избрал в отношении Юсупджонова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Предварительное следствие по делу продолжается.
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