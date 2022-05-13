https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-grazhdanina-uzbekistana-v-sukhume-1039080317.html

Крупную партию наркотиков изъяли у гражданина Узбекистана в Сухуме

Крупную партию наркотиков изъяли у гражданина Узбекистана в Сухуме

Подозреваемый приобрел крупную партию сильнодействующего вещества метадон с целью дальнейшей реализации в Сухуме. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T09:35+0300

2022-05-13T09:35+0300

2022-05-13T10:11+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Крупную партию наркотиков, подготовленных к реализации, изъяли сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум у гражданина Узбекистана Акмаджона Юсупжонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно справке экспертно-криминалистического центра, белое кристалообразное вещество из пакета оказалось наркотическим веществом метадон весом порядка 75 граммов.Юсупджонов пояснил, что через мобильное приложение WhatsApp он получил от неустановленного абонента геолокацию размещения тайной закладки с наркотиками, которые приобрел для дальнейшего распространения путем размещения закладок в Сухуме. За каждую закладку он должен был получить 300 рублей. Против гражданина Юсупджонова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических веществ в особо крупном размере).12 мая Сухумский городской суд избрал в отношении Юсупджонова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Предварительное следствие по делу продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/mvd-abkhazii-vozbudilo-delo-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1039062150.html

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