https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/lavrov-bezobidnost-zhelaniya-ukrainy-vstupit-v-es-vyzyvaet-somneniya-1039087251.html

Лавров: безобидность желания Украины вступить в ЕС вызывает сомнения

Лавров: безобидность желания Украины вступить в ЕС вызывает сомнения

По словам Лаврова, что наблюдается тенденция на объединение Европейского союза с НАТО и превращение его в некий "придаток" Североатлантического альянса. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T13:34+0300

2022-05-13T13:34+0300

2022-05-13T13:34+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз превратился в агрессивного игрока на международной арене, и на этом фоне стремление Украины стать его частью вызывает сомнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление дипломата на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Таджикистане.Министр добавил, что Украина публично выступает выказывает стремление стать членом Европейского союза, хотя при этом готова объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков.Также Лавров заявил, что целью действий западных стран стало нанесение ущерба союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, и назвал призывы Запада к другим государствам с требованием ввода антироссийских санкций "на редкость самоуверенной, наглой, невоспитанной позицией".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/medvedev-narisoval-bezradostnuyu-kartinu-postsanktsionnogo-mira-1039082030.html

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сергей лавров, новости, мид рф, россия