https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/medvedev-narisoval-bezradostnuyu-kartinu-postsanktsionnogo-mira-1039082030.html

Медведев нарисовал безрадостную картину постсанкционного мира

Медведев нарисовал безрадостную картину постсанкционного мира

В условиях антироссийских санкций привычная нам картина мира, уверяет Медведев, начнет рушиться. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T11:16+0300

2022-05-13T11:16+0300

2022-05-13T11:36+0300

дмитрий медведев

россия

сша

европа

в мире

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миру в условиях антироссийских санкций предстоят серьезные потрясения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В частности, Медведев пояснил, что разрыв логистических цепочек и энергетический кризис, вызванные наложенными на Россию санкциями, спровоцируют недостаток продовольствия, а то и голод в отдельных странах.Инфляция и подрыв устойчивости национальных валют приведут к краху в валютно-финансовой сфере и разрушение системы защиты частной собственности.Кроме того, Медведев добавил, что на фоне общей нестабильности в мире вспыхнут старые региональные конфликты и начнутся новые, активизируются террористы. Международные институты, не доказавшие свою эффективность в урегулировании кризисов, придут в упадок, отказ от честного международного сотрудничества, в том числе и в сфере здравоохранения, по словам Медведева, приведет к новым эпидемиям или даже фактам использования биологического оружия.Все эти последствия Дмитрий Медведев назвал следствием действий западных стран и "совсем не прогнозом".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html

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дмитрий медведев, россия, сша, европа, в мире