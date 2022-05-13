https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/medvedev-narisoval-bezradostnuyu-kartinu-postsanktsionnogo-mira-1039082030.html
Медведев нарисовал безрадостную картину постсанкционного мира
Медведев нарисовал безрадостную картину постсанкционного мира
В условиях антироссийских санкций привычная нам картина мира, уверяет Медведев, начнет рушиться. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T11:16+0300
2022-05-13T11:16+0300
2022-05-13T11:36+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миру в условиях антироссийских санкций предстоят серьезные потрясения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В частности, Медведев пояснил, что разрыв логистических цепочек и энергетический кризис, вызванные наложенными на Россию санкциями, спровоцируют недостаток продовольствия, а то и голод в отдельных странах.Инфляция и подрыв устойчивости национальных валют приведут к краху в валютно-финансовой сфере и разрушение системы защиты частной собственности.Кроме того, Медведев добавил, что на фоне общей нестабильности в мире вспыхнут старые региональные конфликты и начнутся новые, активизируются террористы. Международные институты, не доказавшие свою эффективность в урегулировании кризисов, придут в упадок, отказ от честного международного сотрудничества, в том числе и в сфере здравоохранения, по словам Медведева, приведет к новым эпидемиям или даже фактам использования биологического оружия.Все эти последствия Дмитрий Медведев назвал следствием действий западных стран и "совсем не прогнозом".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220512/medvedev-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-povyshayut-risk-yadernoy-voyny-1039076626.html
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дмитрий медведев, россия, сша, европа, в мире
Медведев нарисовал безрадостную картину постсанкционного мира
11:16 13.05.2022 (обновлено: 11:36 13.05.2022)
В условиях антироссийских санкций привычная нам картина мира, уверяет Медведев, начнет рушиться.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миру в условиях антироссийских санкций предстоят серьезные потрясения. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
Потрясения, которые испытает система международных отношений, по словам Медведева, приведут к созданию новой архитектуры безопасности, основанной не на "бессмысленном западном барахле" и идее американоцентричного мира, а на уважении национальных интересов других государств.
В частности, Медведев пояснил, что разрыв логистических цепочек и энергетический кризис, вызванные наложенными на Россию санкциями, спровоцируют недостаток продовольствия, а то и голод в отдельных странах.
Инфляция и подрыв устойчивости национальных валют приведут к краху в валютно-финансовой сфере и разрушение системы защиты частной собственности.
Кроме того, Медведев добавил, что на фоне общей нестабильности в мире вспыхнут старые региональные конфликты и начнутся новые, активизируются террористы.
Международные институты, не доказавшие свою эффективность в урегулировании кризисов, придут в упадок, отказ от честного международного сотрудничества, в том числе и в сфере здравоохранения, по словам Медведева, приведет к новым эпидемиям или даже фактам использования биологического оружия.
Все эти последствия Дмитрий Медведев назвал следствием действий западных стран и "совсем не прогнозом".